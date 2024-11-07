В Махачкале задержали спортивного комментатора и правозащитника Рамазана Рабаданова, сейчас он находится в городском изоляторе временного содержания (ИВС) в статусе подозреваемого по делу о хранении боеприпасов. Об этом рассказал RTVI член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев. Сын Рабаданова ранее попросил президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию.

«Вчера вечером, часов в 8-9 вечера, когда он шел домой, его и задержали. Сейчас находится в ИВС Махачкалы. Ему инкриминируют 222 статью УК — хранение, ношение боеприпасов. Со слов его сына — к нему подошли, задержали и гранату в карман засунули. <…> Он находится в статусе подозреваемого по 91 статье УПК», — рассказал Хадулаев.

Правозащитник также предположил, что задержание может быть связано с планами Рабаданова принять участие в наблюдении на судебных процессах по делу о массовых беспорядках в аэропорте Махачкалы, которые проходят в Ставропольском и Краснодарском крае. Хадулаев добавил, что сомневается в необходимости участия своего коллеги в этих процессах, так как Рабаданов не являлся «ни стороной [конфликта], ни родственником [фигурантов]».

По его словам, сейчас сложно рассчитывать на то, что ситуация с Рабадановым разрешится в его пользу.

«Очень сложно рассчитывать на это. У нас в Дагестане, как правило, если какие-то статьи инкриминируют, то это уже очень тяжелый вопрос, скажем так. Надеемся все решить, но пока я не знаю, что и как будет. Каждый разное говорит, не разберешь сейчас. Он же выступал и чиновников обвинял, жестко высказывался в отношении разных людей», — пояснил он.

Хадулаев уточнил, что сейчас семья общается с адвокатами. Он не исключил, что интересы комментатора в суде будут представлять несколько защитников.

«Сапа Кавказ» пишет со ссылкой на источник, что у общественника «при личном досмотре обнаружили и изъяли револьвер с пятью патронами и гранату с запалом». Мужчину задержали, против него возбудили дело о незаконном хранении взрывных устройств.

В разговоре с изданием Хадулаев, который одним из первых сообщил о ситуации с Рабадановым, предположил, что задержание также может быть связано с позицией правозащитника по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, так как тот заступался за тех, кого считал невиновным.

Сын Рабаданова Заур, находящийся в зоне СВО, записал обращение к Путину. Видео с ним опубликовал Хадулаев. На записи мужчина заявил, что его отца «задержали, подкинули ему гранату в куртку и забрали по беспределу». Он добавил, что общественник «всегда говорил только правду» и, вероятно, «эта правда кому-то не понравилась».

«Я с первых дней СВО нахожусь за бугром, защищаю честь и достоинство своей страны. Но удар я получил в спину, из дома, откуда не ждал. Я хочу обратиться к Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович, разберитесь, пожалуйста. Не допускайте произвола, беспредела. Если отец виноват, накажите его по закону. Конституцию никто не отменял. А вот эти методы 90-х, по беспределу… Такого быть не должно», — сказал Заур.

Рамазан Рабаданов стал популярен в Дагестане в середине 1990-х годов благодаря участию в качестве комментатора в турнирах бойцовского промоушена Rings, вольной борьбе, собачьих боях, озвучиванию голливудских и документальных фильмов. Комментатор стал известен широкой публике после публикации в сети отрывков футбольного матча «Россия-Нидерланды» с чемпионата Европы по футболу 2008 года.

Вечером 29 октября 2023 года несколько сотен дагестанцев устроили массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы в связи с прибытием авиарейса из Тель-Авива. Инцидент произошел на фоне начала военного противостояния Израиля и Палестины. По данным МВД, в ходе беспорядков был задержан 201 человек, в отношении 155 человек были составлены административные материалы. Как сообщили в Следственном комитете, сумма нанесенного ущерба оценивается в сотни миллионов рублей.