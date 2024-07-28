Организационный комитет Олимпиады в Париже принес извинения тем, кого задела церемония открытия Игр, где была показана скандальная пародия на шедевр Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Американская телекоммуникационная компания C Spire уже заявила о решении отозвать рекламу с Олимпийских игр.

Обновление: Международный олимпийский комитет (МОК) отрицает, что с его YouTube-аккаунта было удалено видео с яркими фрагментами церемонии открытия, и объясняет его недоступность наличием цифровых прав «только на определенных мировых рынках»: «В частности, у МОК нет цифровых прав в Европе и Великобритании. Таким образом, видео с официальных олимпийских объектов и территорий географически заблокированы для этих рынков, поэтому просмотр видео невозможен. Они не были удалены».

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже состоялась в пятницу, 26 июля. На открытии показали пародию на «Тайную вечерю» в исполнении бородатой женщины и мужчин, переодетых в женщин, что вызвало критику, в частности, со стороны епископата Франции.

В оргкомитете Олимпиады объяснили, что не ставили цель проявить неуважение к какой-либо религиозной группе, а хотели «подчеркнуть толерантность общества».

«Мы считаем, что эта цель была достигнута. Если мы кого-то обидели, то приносим извинения», — сказала директор оргкомитета по коммуникациям Анн Дешам (цитата по Reuters).

Международный олимпийский комитет (МОК) между тем удалил со своих официальных ресурсов видеоролик с основными фрагментами церемонии открытия Игр. Как обратил внимание ТАСС, видео стало недоступно для просмотра на сайте МОК и YouTube-канале организации.

В компании C Spire заявили, что их сотрудников «шокировала» пародия на «Тайную вечерю».

«Мы были шокированы высмеиванием “Тайной вечери” во время церемонии открытия Олимпиады в Париже. C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр», — сказано в сообщении компании в соцсети X.

Американский бизнесмен Илон Маск тоже посчитал, что на церемонии открытия Олимпийских игр было проявлено «неуважение к христианам». Миллиардер отметил, что «христианство стало беззубым» (по всей видимости, имея в виду, что жесткой реакции на пародию не последует).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что не собиралась смотреть открытие Игр, но, увидев кадры оттуда, «не могла поверить, что это не дипфейк или фотошоп». Захарова написала в своем телеграм-канале, что открытие Олимпиады прошло «с масштабным провалом», отметив среди прочего «ЛГБТ*-глумление над святым для христиан сюжетом — Тайной вечерей — последним ужином Христа».

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Олимпийские игры в Париже «омерзительным зрелищем», заявив, что Франция под руководством действующего президента Эмманюэля Макрона «деградировала до уровня продажной девки, кривляющейся под улюлюканье спятившей безбожной толпы».

«Отключайте телевизоры и не следите за позорным фрик-шоу в интернете», — посоветовал Медведев.

На российском телевидении Олимпийские игры-2024 не транслируют впервые за 40 лет. Портал Sports.ru отмечал, что «давно принято политическое решение» о невозможности показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и «России-1» в нынешних реалиях. Последний раз Игры в России не показывали по ТВ, когда СССР бойкотировал Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе.

* Решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено