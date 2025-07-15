Мэр Иркутского района Леонид Фролов прокомментировал скандал, возникший после того, как ведущий «Радио КП» Иван Панкин опубликовал фото из соцсетей его дочери, которая со своим мужем хвалит США. Фролов заявил, что к его оппонентам (не называя никого по имени) «придут те, кто борется с пятой колонной внутри страны».

Скандал с дочерью Фролова

13 июля Панкин опубликовал у себя пост, в котором выложил фото из соцсетей дочери Фролова Екатерины и ее мужа Рубена Казаряна. Он отметил, что пока мэр «выкладывает посты с бойцами СВО и волонтерами, плетущими маскировочные сети», его дочь с супругом показывают «роскошный образ жизни с регулярными поездками в США и на Мальдивы».

«Тут все — фото из Беверли-Хиллз и Голливуда, дорогие автомобили и брендовые вещи, шампанское Moët и сумочка Louis Vuitton для переноски собачки за 220 тыс. Екатерина Фролова в своем посте говорит, что США — это “страна, в которую мечтаешь вернуться снова и снова”, а ее супруг называет весь цивилизованный мир “пробником Америки”. И это на фоне того, что именно Америка изначально являлась основным спонсором ВСУ», — сообщил Панкин.

По его словам, в соцсетях Екатерина публиковала кадры из Лас-Вегаса, продукцию Dior и Chanel, а на 9 мая — казино. В это время, отметил он, «солдаты из Иркутского района гибнут от американских боеприпасов — это оскорбление каждой матери, каждого отца, каждого пацана, кто ушел, но не вернулся».

«Екатерина Фролова и Рубен Казарян уже закрыли свои аккаунты в Инстаграме, но вопрос повис в воздухе — дождемся ли мы реакции главы региона на эту историю?» — сообщил он.

Казарян в своих соцсетях заявил следующее: «Побывав два дня в одном городе, я пришел к одному выводу: „Весь цивилизованный мир — это пробник Америки“. Никогда не любил Америку и даже не было дикого желания побывать здесь. Не знаю почему, возможно, из-за антиамериканской пропаганды сложилось такое мнение».

Его позицию поддержали различные военблогеры, которые попросили главу Иркутской области Игоря Кобзева разобраться в ситуации. Например, в посте «Операция V: Военкоры России» приводилось заявление некоего бойца из спецназа ГРУ, который оценил слова дочери и зятя Фролова следующим образом: «это предательство, самое подлое».

«Мы ждем. Не слов. Не “разберемся”. Не паузы. А решительных действий. Жестких. Показательных», — говорится в публикации.

К Кобзеву также обратились жители региона. Одна из них написала: «Игорь Иванович, а почему у власти стоят предатели РФ? Чьи дети нахваливают Америку, называя все остальные страны пробниками, низами? Почему мэр Иркутского района до сих пор у власти и собрался еще баллотироваться?».

«Вы нарушили негласный закон»

15 июля Леонид Фролов прокомментировал скандал. Он заявил, что на него и раньше «выбрасывали потоки клеветы на самые разные темы», но теперь это «перешло все границы — атаковали мою семью, используя священную для большинства жителей Иркутского района тему СВО».

«Нагло переврали факты и напридумывали от себя. Не буду оправдываться или опровергать этот бред. Люди знают: Фролов всегда был и будет вместе с волонтерами и бойцами СВО. <…> А релоканты-уклонисты, которые строчат свои грязные посты, сидя в Грузии или других странах, куда они сбежали из нашей страны, могут даже не пытаться вбить клин в Иркутское воинское и тыловое братство, рассылая свою писанину по группам волонтеров», — сообщил глава Иркутского района.

Фролов отметил, что сейчас в зоне СВО находится его племянник, а он и его соратники делают все для того, чтобы «приблизить нашу общую Победу».

Также он обратился к своим оппонентам, не называя никого по имени.

«Вы нарушили негласный закон — никогда не трогать семью и детей. Мужчины так не поступают! Делайте выводы. <…> Ваши имена известны. К вам, безусловно, придут те, кто борется с пятой колонной внутри страны. Поговорят по существу. Про вред нашей стране, Иркутской области. Ответите им», — заявил Фролов.

Он добавил, что те, кто «заказывают посты и комментарии беглым администраторам “сливных помоек” и ботоферм», по сути, «финансируют ВСУ, которым релоканты отправляют ваши деньги».

«Получается, что когда мы бьемся с врагом, вы ему покупаете ракеты и беспилотники, которые летят на российские города», — отметил он.

Ранее в Пермском крае вице-мэр Алексей Демкин уволился после того, как его сын Илья Демкин записал видео, находясь на Бали, и на вопрос о планах вернуться домой: «Нахрена мне Пермь?».

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков в 2022 году публично отрекся от дочери Дианы из-за ее интервью, в котором она критиковала СВО и политику России. Он предположил, что она получила денежное вознаграждение от СМИ, которым давала интервью, и тем самым «продала своего отца, семью, Родину». Исаков обвинил Диану в том, что она «хочет хайпануть» и заверил, что воспитанием дочери он не занимался с тех пор, как ей исполнилось три года, при этом уточнив, что пытался объяснить ей «необходимость проведения СВО».