Погода в Москве и области в ближайшие дни будет теплой и без осадков, а ближе к выходным начнутся дожди, рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Он добавил, что на следующей неделе начнется летняя жара.

«Июнь начался довольно теплой июньской погодой. Конечно, после мая температура упала где-то на 4−5 градусов, но, тем не менее, остается на 1−2 градуса выше нормы, и тепло это остается. К выходным тепло еще более усилится», — сообщил синоптик.

Цыганков отметил, что сейчас над регионом прошла череда циклонов, которые приносят с собой облачность, грозовые дожди и порывистый ветер. Несмотря на это, температура останется высокой и будет превышать норму, добавил он.

«Таким образом, завтра, 5 июня, ожидается небольшая облачность без осадков ночью и днем. Ночная температура плюс 9-11 градусов, днем — плюс 25-27 градусов. В пятницу возможен совсем небольшой кратковременный дождь ночью и днем, а также облачность чуть побольше. За счет этого ночью будет теплее — плюс 13-15 градусов, днем — плюс 26-28 градусов», — сообщил собеседник RTVI.

В субботу, 7 июня, будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, отметил Цыганков.

«Ночью те же плюс 13-18 градусов, днем — плюс 23-28 градусов. В воскресенье — облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью плюс 13-18 градусов, днем — плюс 25-30 градусов», — сообщил он.

В понедельник, 9 июня, погода в столичном регионе останется примерно такой же: облачно, местами дождь, уточнил синоптик.

«Ночью плюс 17-22 градуса, днем — плюс 28-33 градуса. И на 10 июня предварительно ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, ночью — плюс 18-23 градуса, днем — плюс 29-34 градуса и опять жара. В общем-то, потихоньку возвращается более жаркая погода», — заключил Цыганков.

Главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что с четверга температура в Москве и области начнет повышаться.

«Без осадков в конце рабочей недели не обойдется, и даже прогремит гроза. В выходные дни это будут непродолжительные дожди ливневого характера, температура воздуха повысится до 27—29 градусов, что выше среднего максимума на 5—7 градусов. <…> Пик тепла придется на понедельник, 9 июня, днем ожидается выше 30 градусов. Но это будет кратковременный всплеск жары», — предупредила она.