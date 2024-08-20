В московском районе Очаково-Матвеевское, в доме 30 на Веерной улице, работает неисправный лифт, который представляет угрозу для жизни и здоровья, жалуются местные жители. Одни из жительниц этого дома рассказала RTVI о своей поездке на неисправном лифте.

“Я спускалась на грузовом лифте, он остановился на 8-м этаже, вошли двое соседей, двери закрылись и дальше кабина стала спускаться с превышением скорости, кабину начало бросать и бить о стены лифтовой шахты, на 4-м этаже был небольшой период стабилизации, после чего лифт продолжил падать и биться о стены, на первом этаже кабина остановилась резко, дверь открылась быстрее, чем в аварийном режиме — сразу после рывка”, — рассказала она.

По словам женщины, лифты в подъезде постоянно ломаются, каждый день то один, то другой лифт застревает. “В июне-июле грузовой лифт сломался окончательно, отказала лебедка, ее должны были заказать и установить в августе… Грузовой лифт недели две стоял и не работал, потом Мослифт решил отремонтировать лебедку как «временное» решение. Забрали лебедку, отремонтировали, установили. Лебедка при работе шумела на весь подъезд, у меня квартира расположена на последнем этаже — стук при работе лебедки раздавался сильный. Первой в лифте упала соседка, вместе с бригадой скорой помощи. Вторыми была я и мои соседи с 8-го этажа”, — добавила она.

По словам женщины, лифт обслуживает АО Мослифт, филиал СУ-5. “Мне и соседям сказали что это фантазии, все работает как часы, но провели ремонт лифта, отрегулировали двери, поменяли «башмаки» и, судя по грязи и смазке на 15-м этаже, что-то сделали с лебедкой”, — добавила она.

По факту инцидентов с лифтом жители дома обратились в УК “Жилищник”, Мослифт, прокуратуру, Мосжилинспекцию, префектуру, написали петицию президенту. “Смешная ситуация — прокуратура спускает нашу жалобу в работу тем, на кого мы жалуемся. Похоже все ждут когда лифт не просто упадет аварийно, но еще и не сработает система остановки при падении, трупы и уголовка это же интереснее чем нормальная работа изо дня в день?” — негодует собеседница RTVI.