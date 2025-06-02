На рынке труда все больше резюме и все меньше вакансий, свидетельствуют данные Банка России за апрель. Число опубликованных на HeadHunter предложений работы снизилось до минимума с начала 2022-го. В то же время число активных соискателей в 2025-м находится на рекордно высоком за последние пять лет уровне. С чем это связано, RTVI узнал у экспертов.

Март 2025-го отметился тем, что вакансий стало на 12% меньше, а резюме на 10% больше, чем год назад, говорится в данных, которыми с RTVI поделился сервис SuperJob. Разброс неравномерен: спрос со стороны работодателей и предложение со стороны работников одинаково высоки сразу в нескольких отраслях.

В топ-3 отраслей, в которых соискатели чаще всего ищут работу, по данным сервиса, вошли строительство, промышленность и ритейл. На четвертом месте — логистика, на пятом — медицина и фармацевтика.

При этом максимальное число вакансий предлагается в следующих отраслях:

Строительство (во многом из-за снижения потока мигрантов).

Промышленность (не хватает квалифицированных рабочих).

Транспортно-логистическая отрасль (из-за дефицита водителей).

Ритейл

IT.

Большинство специалистов, которые вышли на рынок труда, уже имеют работу и ищут более высокую зарплату, объяснили в SuperJob. Из-за того, что они меняют работодателей, количество вакантных мест остается прежним: переход человека в новую компанию приводит к тому, что появляется новая вакансия в старой.

В SuperJob отмечают еще один важный тренд: востребованнее всего сейчас рабочие и разнорабочие, в то время как среди соискателей больше “белых воротничков” с высшим образованием. Кроме того, работодатели отдают предпочтение сотрудникам с опытом от 1 до 3 лет — они уже имеют опыт, но не ожидают высокого уровня дохода. А среди соискателей преобладают уже трудоустроенные профессионалы с опытом от 5 лет: они готовы менять работу из-за денег.

Рынок труда охлаждается

Бизнес все чаще сокращает найм, и такая стагнация на рынке труда — это лишь отражение процессов, происходящих в российской экономике, считает эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

“На фоне жесткой денежно-кредитной политики в экономике наметилось замедление темпов роста в отдельных отраслях и снижение объемов заказов у бизнеса. По оценке ЦБ, наибольшее снижение дефицита сотрудников в конце 2024 года произошло в таких отраслях как транспорт, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство и торговля (доклад «Региональная экономика»). Уровень безработицы достиг исторического минимума (2,4%) и прогнозируется его рост”, — объясняет она.

Весной тренд только нарастал: в марте 2025 года количество обнародованных вакансий уменьшилось на 15% в сравнении с этим же месяцем 2024 года.

По оценке hh.ru в начале 2025 года сократилось количество вакансий в сфере управления персоналом (-31% от показателей 2024 года), инвестиционной и консалтинговой деятельности (-26%) и логистики (-25%). ВНИИ труда приводит более сдержанные цифры снижения количества вакансий, но подтверждающие тенденции по перечисленным отраслям: специалисты по персоналу (-9,6%), бухгалтера (-13,3%), продавцы кассиры (-9,1%). В условиях неопределенности компании вынуждены пересматривать свои бизнес-стратегии и сокращать найм.

Число активных резюме к числу вакансий сильнее всего росло по таким проф областям как развлечения, топ-менеджеры, юристы, ИТ, безопасность, спорт и красота, финансы, добыча сырья, обращает внимание Подольская (данные ЦБ). Наименьший рост демонстрировала розничная торговля, медицина и фармацевтика, рабочий персонал, производство и сервис, автомобильный бизнес, продажи и туризм. Это свидетельствует о продолжающемся кадровом голоде в ряде отраслей национальной экономики, считает эксперт.

О том, что охлаждение рынка труда — это устойчивый общероссийский тренд, говорит и Любовь Филин, заведующая лабораторией доказательной регуляторики Института Гайдара:

“Компании стали осторожнее: меньше открывают вакансий, больше внимания уделяют оптимизации, а не росту. В то же время все больше людей, в том числе опытных специалистов, выходят на рынок в поисках работы. Это приводит к росту конкуренции, особенно в таких сферах, как IT, маркетинг, финансы и другие специальности белых воротничков. Сейчас найти работу стало заметно сложнее, чем год-два назад”.

Сильнее всего, по ее словам, охлаждение затронуло IT, маркетинг, медиа и административные специальности — здесь на одну вакансию приходится в 1,5—2 раза больше резюме, чем в среднем по рынку (по данным HH). В то же время в строительстве, промышленности, здравоохранении и логистике дисбаланс менее выражен, а в отдельных регионах — сохраняется даже кадровый дефицит. Это связано с более устойчивым внутренним спросом и зависимостью от физического труда, менее подверженного автоматизации или сокращению.

Основные причины охлаждения — замедление экономического роста, оптимизация бизнеса, валютная нестабильность, а также рост издержек для бизнеса, объясняет Филин. Компании осторожно планируют найм, опасаясь новых кризисных волн. Дополнительно влияет и частичная переориентация спроса на фриланс и временную гибкую занятость.