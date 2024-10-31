Чертановский суд Москвы 31 октября оставил в СИЗО еще на один месяц 63-летнего доцента кафедры философии МГТУ им. Баумана Александра Нестеренко. Его обвиняют в возбуждении ненависти и вражды из-за песен в соцсети «Вконтакте». Среди композиций, включенных в основу обвинения, — «Ми ростем» группы Вопли Видоплясова и ремикс песни «Батько наш — Бандера, Украина — мати».

На заседании следователь СК попросил суд о продлении Нестеренко меры пресечения. Он, в частности, заявил, что до сих пор “не отпали основания”, которые имели место на момент избрания изначальной меры пресечения для обвиняемого в сентябре этого года. Следователь сообщил, что за это время был произведен ряд действий, в том числе — допрошен сам Нестеренко, а также, в качестве свидетелей, ряд студентов вуза. Кроме того, уточнил представитель СК, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

По словам адвоката обвиняемого Михаила Мещерякова, все эти действия, кроме допроса студентов, были произведены еще до избрания Нестеренко меры пресечения в виде заключения под стражу. А подтверждение допроса студентов в суд представлено не было, сказал защитник в разговоре с RTVI.

«Материал по продлению полностью совпадает с материалом, который был представлен в суд при изначальном избрании меры пресечения. А допрос студентов ничем не подтверждается — никаких протоколов не представлено», — сказал Мещеряков.

В суде дали выступить и самому обвиняемому. «Я считаю, что в данном случае ко мне применяется абсолютно карательная и незаконная мера», — заявил Нестеренко в зале суда. — «Уже на второй день моего пребывания в СИЗО ко мне приехал сотрудник Следственного комитета и предложил мне, человеку, которого обвиняют в преступлении против основ конституционного строя и безопасности государства, — выдать боевое оружие и прекратить уголовное дело. Кафка рядом не стоял с таким сюжетом».

На вопрос судьи, как Нестеренко относится к ходатайству следователя, доцент «Бауманки» ответил, что не считает, что его нужно продолжать держать в СИЗО. По словам Нестеренко, он не собирается скрываться от следствия и намерен «всячески ему содействовать».

«Предположим, что я взял в библиотеке, например, томик Гоголя «Тарас Бульба». Там написана прямая угроза — «я тебя породил, я тебя и убью». Спрашивается, кто нарушает основы конституционного строя, тот кто взял книгу в библиотеке или тот, кто лишил человека свободы», — сказал Нестеренко и добавил: «Давайте разбираться».

«Я считаю, что меня надо отпустить. Я без всякой подписки о невыезде сотрудничал со следствием. Пустил к себе восемь человек домой без всякого ордера, разрешал проводить видеосъемку, по первому звонку являлся [к следователю]. А теперь я здесь сижу в клетке», — также сказал обвиняемый.

Посовещавшись, суд принял решение оставить Нестеренко в СИЗО еще на один месяц. Адвокат Михаил Мещеряков заявил RTVI, что защита намерена обжаловать продление ареста.

Александр Нестеренко был задержан и арестован в начале сентября. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.282 УК РФ. По этой статье ему грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Следствие обвиняет доцента МГТУ в том, что на свой странице ВК он разместил несколько видеозаписей с песнями украинских исполнителей, в которых эксперты нашли признаки экстремизма, в том числе «уничижения человеческого достоинства по признаку национальности (русские)». К таким композициям СК отнес, например, песню украинской группы Вопли Видоплясова «Ми ростем», видео с украинской песней «Запалимо з ранку», а также военной песней, прославляющей украинского националиста Степана Бандеру «Батько наш — Бандера, Украина — мати». Последняя в 2022 году была признана экстремистской в Беларуси. Ранее защита Нестеренко заявляла, что тот не согласен с тем, что он эти публикации непосредственно размещал. Адвокат обвиняемого утверждает, что композиции уже были размещены другими пользователями в соцсети, а его подзащитный просто добавил их в свои аудио и видеозаписи на странице.

На сайте «Бауманки» сказано, что Александр Нестеренко — доцент кафедры СГН-4 «Философия». Он окончил философский факультет МГУ по специальности «прикладная социология». Является кандидатом философских наук. Автор книги «Александр Невский. Кто победил в Ледовом побоище».

Издание msk1.ru писало, что Нестеренко был членом участковой комиссии № 1423 района Люблино от партии «Яблоко». Он несколько раз участвовал в муниципальных выборах.