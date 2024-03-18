С 1 апреля Россия перекроет канал частного параллельного импорта автомобилей через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по заниженным таможенным ставкам. Как ожидают эксперты, эти машины в результате подорожают для россиян на 30%. В силу этой и других причин увеличивается спрос и уже в марте растут цены. В разговоре с RTVI дилеры и эксперты авторынка привели конкретные цифры месяца и поделились прогнозами.

В ЕАЭС, помимо России, входят Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия. Параллельный импорт новых автомобилей в обход российской таможни шел в основном через Киргизию, где процедура растаможивания более дешевая. С 1 апреля постановлением российского правительства недоплаченные таким образом налоги и сборы будут учитываться в составе утилизационного сбора, который единоразово взимается со всех физических и юридических лиц при ввозе автомобиля. Это лишит подобных частных импортеров через ЕАЭС «необоснованных преимуществ» перед теми, кто оплатил налоги и сборы в полном объеме в России.

Поставщики повышают цены, производители дают скидки

На ажиотаже и новостном фоне поставщики в марте подняли цены примерно на 10%, сообщил директор департамента продаж новых автомобилей РОЛЬФ Николай Иванов.

«Например, тот же Geely Monjaro мы раньше покупали за 3 млн 500 тыс. рублей, сейчас нам предлагают уже за 3 млн 850 тыс. — то есть разница получается 10%. То же самое происходит по Toyota, по Lexus, по Huyndai», — перечислил он.

В реальной цене это отразится еще большим повышением — порядка 17%, «потому что полный НДС, потому что абсолютно реалистичная и корректная сетка определения цены для растаможки товара через российскую границу», пояснил Иванов.

Все собеседники RTVI поддерживают новый порядок ввоза машин с 1 апреля. В «Рольфе» считают, что эта мера обеляет рынок, отсеивая «непрофессиональных частных» поставщиков, а клиенты только выиграют, так как на машины, купленные у дилеров, распространяется гарантия и действие закона о защите прав потребителей. В холдинге «Автодом» отметили, что параллельный импорт через страны ЕАЭС тормозил развитие локального производства автомобилей и автокомпонентов. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявили, что мера направлена против «недобросовестного канала поставок», который создает угрозу разрушения рынка.

На фоне постоянного роста цен ситуация с точки зрения официального бизнеса в марте действительно улучшилась, говорит генеральный директор дилерской группы «Автодом» Андрей Ольховский.

«Наблюдается позитивная тенденция: производители продолжают давать скидки. Например, на кроссоверы Jaecoo J7 2023 года выгода может составить до 200 тыс. рублей, а на автомобили Jetour 2023 года — до 300 тыс.», — отметил он.

По оценке «Авто.ру», средняя стоимость новых автомобилей китайских марок с начала этого года практически не изменилась, и на начало марта составляла 3,2 млн рублей.

«При этом мы фиксируем существенное увеличение спроса, о чем говорит рост просмотров и звонков со стороны пользователей, а также сокращение среднего срока жизни объявления до 30 дней. Для сравнения, в ноябре 2023 года этот показатель составлял 43 дня», — рассказал PR-менеджер B2C «Авто.ру» Георгий Голубев.

«Нездоровая ситуация»

Исполнительный директор РОАД Вячеслав Жигалов сообщил, что скидки на автомобили достигают 30% от рекомендованной розничной цены, и это подогревает спрос.

«Но все вместе выливается в абсолютно нездоровую ситуацию — с одной стороны, вроде бы есть объемы продаж, но с другой стороны, убытки на отдельных моделях достигают у дилеров 10%», — говорит он.

Жигалов пояснил, что это — результат «затоваривания» дилерских складов с конца прошлого года, что было вызвано снижением спроса из-за девальвации рубля примерно на треть в течение года, августовского повышения утильсбора на 10% и кратного повышения ключевой ставки.

«По отдельным моделям объем нераспроданных запасов достигал шестимесячных продаж, тогда как нормальным считается коэффициент полтора-два. Это, безусловно, крайне негативно сказывается на экономике дилерской сети. Дилеры вынуждены любой ценой снижать эти запасы, что мы и наблюдаем сейчас», — пояснил Жигалов.

Он считает, что пока преждевременно говорить о росте продаж — показательными будут итоги второго квартала. По его словам, все зависит от того, будут ли приняты меры по сокращению предложения, чтобы сбалансировать его со спросом, и будет ли стабильной дальнейшая экономическая ситуация.

Что касается апрельских изменений, то от них не ожидалось какого-то особого влияния на рынок, продолжил Вячеслав Жигалов.

«Сейчас в целом есть тенденция на сворачивание параллельного импорта. Я думаю, что это абсолютно правильно, поскольку параллельный импорт свою задачу исполнил. Дилерские сети китайских компаний уже вполне сформированы, предложение уже достаточно большое», — констатировал он.

Возврат к докризисному уровню

В целом собеседники RTVI ожидают роста автомобильного рынка и в марте, и по итогам всего года. По оценке экспертов «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ), с учетом насыщенности складов авторынок даже при самом худшем сценарии будет увеличен в марте 2024 года минимум в 1,5 раза в сравнении с мартом прошлого года. Скорее всего, он превысит отметку в 120 тыс. новых машин и приблизится к докризисному уровню 2019-2021 годов, когда по итогам февраля было реализовано до 130 тыс. автомобилей, считают в «Открытии Авто».

Всего в этом году, как ожидается, будет продано от 1,3 до 1,5 млн автомобилей — «это очень хороший показатель», подчеркнул исполнительный директор РОАД Вячеслав Жигалов.

«Полтора миллиона — это тот объем, который позволит остановить старение и поддерживать структуру нашего автопарка в стабильном состоянии. Это очень важно для того, чтобы загружать мощности сервисных центров и предлагать клиентам достаточный ассортимент модельного ряда», — заключил он.

Гендиректор холдинга «Автодом» Андрей Ольховский предположил, что спрос в этом году может быть на 40% больше, чем в прошлом, — при условии снижения ключевой ставки и реализации отложенного спроса.