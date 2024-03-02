В Москве прошли похороны политика Алексея Навального, погибшего в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля. Хотя власти до последнего оттягивали момент выдачи тела родственникам и торговались с семьей о дате, месте и условиях проведения похорон, как сообщали сторонники Навального, событие все-таки состоялось. Тысячи россиян в Москве и других городах страны вышли на улицы, чтобы почтить память оппозиционера. Для некоторых из них это стало еще и способом легально выразить свое несогласие с действующим политическим курсом. О том, как в Москве провожали Навального в последний путь — читайте в специальном репортаже RTVI.

Люди в черном

За три часа до объявленного соратниками Навального времени отпевания возле храма иконы Божией матери «Утоли мои печали» в Марьине стала формироваться очередь из желающих проститься с политиком. За два часа она уже обогнула угол церкви и ушла на триста метров вглубь Марьинского бульвара.

Люди собирались и в других местах. Одни сразу поехали на Борисовское кладбище, где дальше по плану должно было проходить захоронение. Другие участники акции с цветами, перевязанными траурной лентой, случайные зеваки, наткнувшиеся на удобный обзорный пункт, любопытные кассиры, сотрудники местного «Жилищника» заняли козырные места на крылечках заведений, расположенных на первом этаже ближайшего жилого дома.

Рассадка в этом импровизированном «амфитеатре» такая плотная, что покупателям аптек и магазинов приходится боком протискиваться сквозь толпу. «Людям заняться что ли больше нечем?» — причитает сотрудница зоомагазина. Ее злит, что с утра сбоит и подолгу зависает банковский терминал, а еще не работает вайфай. В радиусе двух-трех километров с 10 часов утра глушат связь. «Вышли они, а мы вот теперь мучайся», — говорит она. После короткой паузы добавляет: «А вообще сегодня первый день весны и Всемирный день кошек. Так что у нас тут свои праздники».

Решить проблему со связью пришедшие на акцию пытались разными способами, в том числе упрашивая жителей соседних домов открыть точку доступа интернета и поделиться ею со всеми желающими. Жильцов, правда, такие просьбы скорее настораживали и отпугивали.

Подъезды ближайших к храму домов оказались под бдительной охраной правоохранительных органов, которые разместились даже на крышах многоэтажек. Мужчины в белых рубашках, черных костюмах и шерстяных пальто дежурили, вяло перекидываясь репликами друг с другом.

Фланерам, которые бесцельно заходили во внутренний двор дома, мужчины советовали не доставать мобильный телефон из кармана и тем более не фотографировать их во избежание проблем.

На попытки журналистов прорваться в подъезд группа мужчин реагировала оживлением и улюлюканьем, предлагая попробовать для чистоты эксперимента перебрать все подъезды в ближайших домах. Они понимали, что это вряд ли удастся — все консьержи были заранее предупреждены, чтобы ни под каким предлогом не пускать участников акции внутрь.

Власти отключили интернет и во всех коммерческих учреждениях вблизи храма: сотрудники ресторанов, магазинов, медицинских сервисов разводили руками, устало повторяя, как мантру, что интернета сегодня нет по не зависящим от них причинам.

Без связи люди, стоящие в толпе, оказались полностью дезориентированы. Приехала ли уже машина из морга? Стали ли уже кого-то пропускать в храм? Двигается ли очередь? Новости прилетали из одного конца очереди в другой с опозданием. Последний, кто смог успешно обновить новостную ленту, передавал сакральное в таких условиях знание другим.

В какой-то момент стало понятно, что отпевание уже началось. Машину, въезжающую в храм, смогли увидеть только стоявшие в начале очереди. До хвоста колонны эта новость сначала докатилась волной аплодисментов, а потом уже вдогонку — пуш-уведомлениями из телеграм-каналов. Катафалк встречали криками «А-лек-сей» и «На-валь-ный», растягивая гласные.

Прощание на перемотке

Богослужение продолжалось всего полчаса и проходило в ускоренном режиме, соратники Навального объяснили это разнарядкой сверху.

Отпевание проводил иерей Андрей Малевич, штатный клирик храма иконы Божией матери «Утоли мои печали» в Марьине. Непосредственными наблюдателями этого процесса стали только близкие родственники политика и несколько десятков человек из первых рядов колонны. На отпевании присутствовали родители оппозиционера Людмила и Анатолий Навальные, а также мать его вдовы Юлии.

Отсутствие ее самой на похоронах у некоторых участников траурного шествия вызывало непонимание и даже нескрываемое раздражение.

«Я когда спину сломал, моя жена от кровати не уходила ни на минуту, все суетилась, а тут на похороны попрощаться с мужем не приехала. Да как так можно! А дети его где? Почему не здесь?» — бросал в воздух один за другим риторические вопросы пожилой мужчина в линялой куртке. Он не осознавал, что повторяет тезисы из фейковых роликов, которые стали разгоняться в интернете сразу после смерти Навального.

На записях, сгенерированных нейросетью, мать оппозиционера якобы выражала недовольство тем, что Юлия использует смерть мужа для собственного пиара, недостаточно скорбит, слишком цветуще выглядит и вообще выступает в высоких кабинетах европейских чиновников вместо того, чтобы оплакивать утрату.

Когда машина с гробом двинулась в сторону Борисовского кладбища, многотысячная толпа оказалась в замешательстве. Было неясно, что делать дальше и разрешат ли проститься с Навальным после захоронения.

Очередь расщепилась: одни решили возложить цветы и зажечь свечи непосредственно на прихрамовой территории, другие — идти прямиком на кладбище через мост. Уверенности, что сотрудники полиции, ОМОНа и Росгвардии, обеспечивающие безопасность мероприятия, не начнут задерживать участников похоронного шествия, не было ни у кого.

Толпа не безмолвствовала — выкрикивала лозунги из первых протестных кампаний Навального, вызывая у кого-то приятное чувство ностальгии, а у кого-то ощущение душевного оцепенения. Звучали пацифистские высказывания и традиционные требования «Свободу политзаключенным». Были выкрики на злобу дня — например, «верните солдат» или «украинцы — хорошие люди».

Некоторые лозунги подхватывались колонной единодушно, другие расходились по толпе, как круги по воде, не вызывая ответной реакции. Чем радикальнее и опаснее становились формулировки, тем меньше, ожидаемо, было желающих их повторять.

Для многих сам факт многочасового нахождения в колонне стал способом отдать дань памяти Навальному и выразить ему свое уважение. Попасть на кладбище удалось лишь небольшой части собравшихся. Очередь из желающих растянулась на три километра от метро «Марьино» до «Борисово» и не уменьшилась до самого закрытия кладбища, которое и так перенесли на более позднее время.

Во дворах домов, возле гаражей, на детских площадках, вдоль шоссе, на обочине дорог возникли стихийные мемориалы. Люди оставляли букеты на верхушках сугробов, возле фонарных столбов, понимая, что попасть на кладбище едва ли удастся. Сотрудники коммунальных служб начали убирать выросшие на февральском рыхлом снегу композиции почти сразу же, не дожидаясь утра.