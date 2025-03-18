Президент России Владимир Путин выступил на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Во время своей речи он затронул темы санкций, возвращения ушедших из страны западных компаний и охлаждения российской экономики.

О возвращении ушедших из России компаний

Путин поручил правительству актуализировать перечень зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, а также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в стране.

«Да, компании некоторые собираются вернуться, мы знаем об этом. Но наши компании, которые находятся на их месте, находятся на разных стадиях инвестиционного цикла <…> Мы не имеем права подорвать эти планы и свести к нулю. Интересы российских компаний и их сотрудников всегда в приоритете. С этой позиции будем рассматривать возвращение иностранных компаний», — пояснил президент,

По словам Путина, «некоторые западные собственники» при уходе из России были напуганы и не нашли сил перечить своим политическим властям. «Но на случай, когда ветер поменялся, они все же оставили для себя лазейку — сохранили право выкупить бизнес обратно, предусмотрели опционы», — отметил глава государства.

«Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками. Чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть, так не бывает», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что рыночная ситуация изменилась — «компании окрепли, повысили свою капитализацию и стоят уже по-другому». «Поэтому очевидно, что каждая такая сделка потребует отдельного, тщательного рассмотрения», — добавил президент.

Как отметил Путин, российские власти «никого не выгоняли» из страны.

«Кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение. Под давлением элит своих стран, без давления — это уже неважно. В любом случае речь идет об опытных бизнесменах, которые просчитывали риски, понимали последствия своих действий», — отметил российский лидер.

Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то «поезд ушел, привилегий и преференций для возвращающихся не будет», предупредил Путин.

«В то же время Россия остается открытой страной: кто хочет вернуться — пусть, пожалуйста, возвращается на конкурентной основе в рамках нашего правового поля», — сказал президент.

О санкциях и их возможном снятии

В отношении российских юридических и физических лиц введено 28595 санкций, это больше, чем против всех остальных стран вместе взятых, заявил Путин, сославшись на подсчеты Минфина.

«Складывается впечатление, что сами инициаторы потеряли счет, сколько ввели и против кого. <…> Это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились эти санкции. Причем кратно выше», — отметил президент.

По словам Путина, санкционные и другие ограничения подрывают свободу торговли и инвестиции в мировую экономику. В то же время санкции стали своего рода «катализатором позитивных структурных изменений» в российской экономике, заявил глава государства.

Также Путин затронул тему возможного снятия санкций.

«Знаю, что сейчас в деловых экспертных кругах активно обсуждается вопрос, что будет дальше с нелегитимными санкциями в отношении России, наших компаний, граждан: снимут их, оставят, усилят и так далее», — сказал президент.

Путин предложил исходить из соображения, что санкции — это не временные или точечные меры, а механизм системного и стратегического давления на нашу страну.

«И как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности. Причем если раньше западные так называемые элиты пытались придать этому противодействию хоть какую-то видимость приличия, то сейчас им, похоже, стесняться-то не нужно, и не собираются стесняться. Они не только регулярно угрожают России введением новых санкций, но и штампуют эти пакеты один за другим», — заявил глава государства.

По мнению Путина, даже если со стороны Запада будет «какой-то жест», предполагающий снятие или ослабление санкций, то «можно ожидать, что найдется другой способ поддавить, вставить какие-то палки в колеса».

«Как это было с известной поправкой Джексона-Вэника. Уже и Советского Союза-то не было, против которого ее ввели в свое время. В отношениях между Россией и США были самые лучшие времена, а поправка продолжала действовать. А когда ее вроде бы отменили, просто заменили ее на другой ограничительный акт в отношении России», — отметил президент.

Ограничения со стороны Запада стали постоянной реальностью сегодняшнего дня, подчеркнул Путин.

«Как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит», — сказал президент.

Об охлаждении экономики России

Путин призвал не допустить переохлаждения российской экономики до уровня «криокамеры». При этом он выразил уверенность в том, что охлаждение экономики неизбежно.

«Здесь нужно действовать очень, очень аккуратно. То, что это неизбежно, понятно. И правительство, и Центральный банк в целом об этом говорили, в целом договорились, но надо, чтобы на практике было все, как задумано. Чтобы не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере», — сказал Путин.

Кроме того, Путин заявил о необходимости обсуждать вопросы приватизации до тех пор, пока они не будут решены окончательно.

«У нас есть свои системные проблемы, связанные с приватизацией, защитой прав добросовестных приобретателей. Вы знаете мою позицию. Там все что-то у нас буксует, буксует, и мы добьемся сами того, чтобы эту проблему окончательно закрыли», — сказал президент.