Попадания провайдеров облачных и хостинг-услуг Akamai и CDN77 в список «нерекомендованных» сервисов наряду с Cloudflare, анонсированное депутатом Госдумы Антоном Горелкиным, обычный пользователь с высокой долей вероятности вообще не заметит. Об этом RTVI заявил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По словам Горелкина, в России «запущен процесс выявления компаний, которые причастны к распространению на деструктивного контента, информации, дискредитирующей вооруженные силы России, размещению сайтов нелегальных онлайн-казино». Депутат уточнил, что в процессе этой проверки планируется выявить и российских реселлеров услуг этих компаний.

Если названные Горелкиным CDN-сервисы будут по итогу заблокированы, ситуация не станет критичной, убежден Мясоедов. По его словам, существует много таких сервисов в абсолютно разных юрисдикциях.

«Обычный пользователь при блокировке нескольких CDN-сервисов, скорее всего, вообще ничего не заметит. Мир не перевернется, перестроятся крупные игроки. Либо все эти компании прислушаются к требованиям регулятора, перестроят свою работу — и тогда все останется на тех же местах», — считает эксперт.

Что такое CDN-сервисы, зачем они нужны и как работают

Системы CDN (сети доставки контента) предназначены для того, чтобы приближать трафик и контент к пользователю, пояснил Мясоедов.

«Вы запускаете какой-то стриминговый сервис, реклама у вас воспроизводится моментально, а само видео какое-то время грузится — потому что специализированные программно-аппаратные комплексы хранят ближе к пользователям информацию, которой нужно загрузиться в первую очередь», — привел пример эксперт.

По его словам, популярные видео могут храниться на серверах, географически близких к тем городам, где их чаще всего просматривают, а непопулярные ролики — где-нибудь в Аргентине.

Почему власти могут быть недовольны CDN-сервисами

CDN-сервисы обычно обслуживаются отдельными компаниями. С целью максимизации доходов они стараются смотреть, куда нужно приблизить трафик, и продают свои услуги стримингам, которые хотят быстрее показывать видео своим пользователям.

При определенных обстоятельствах CDN-сервисы могут злоупотреблять обработкой метаданных видео и собирают для анализа слишком много информации о пользователях, а потом «не очень санкционированно» предоставляют кому-то эти данные.

«В этом случае регуляторы для защиты пользователей начинают воздействовать на не совсем добросовестных игроков. Они могут заявлять, что ряд CDN-клауд-сервисов будут убраны из России — или проходящий через них трафик будет идентифицироваться по каким-нибудь признакам (сигнатурам) и блокироваться», — пояснил Мясоедов.

По его словам, на примитивном уровне этот процесс можно сравнить с блокировкой обычных интернет-сайтов.

Ранее Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора порекомендовал владельцам сайтов отказаться от использования CDN-сервиса компании CloudFlare, чье автоматически применяемое расширение TLS ECH (Encrypted Client Hello) нарушает российские законы и по умолчанию блокируется.

В пресс-релизе уточнялось, что TLS ECH работает с октября 2024 года и позволяет обходить ограничения доступа к запрещенной в России информации. В связи с этим Роскомнадзор порекомендовал владельцам интернет-ресурсов либо отключить это расширение, либо перейти на отечественные CDN-сервисы.