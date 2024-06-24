В числе боевиков, убитых после терактов в Дагестане 23 июня, предположительно оказался 28-летний боец ММА Гаджимурад Кагиров. Телеграм-каналы связывают его со школой заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова и клубом его сына ― бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В школе единоборств прокомментировали эту информацию, а Хабиб выразил соболезнования родным и близким пострадавших, однако в z-каналах его реакцию сочли неоднозначной. Подробности — в материале RTVI.

По словам источника RT, Гаджимурад Кагиров ― двоюродный племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева, осужденного в 2018 году по обвинению в махинациях с земельными участками. Как утверждает Mash, Кагиров работал у Мусаева водителем. Собеседник RT предположил, что убитый мог быть «координатором террористической ячейки».

По данным канала, в 2021 году на Кагирова был составлен административный протокол после инцидента у ресторана в пьяном виде. Он матерился, не реагировал на просьбы полиции, отказывался показать паспорт и проехать в участок. Суд назначил ему штраф в тысячу рублей, пишет «Агентство»*.

Mash и Shot, ссылаясь на дагестанские паблики, называют Кагирова воспитанником школы единоборств Абдулманапа Нурмагомедова и бойцом клуба Eagles MMA, основанного Хабибом Нурмагомедовым. Кагиров провел два боя, оба завершились победой. Перед поединком в ноябре 2021 года было объявлено, что он представляет школу Абдулманапа Нурмагомедова.

Менеджер Хабиба и других бойцов смешанных единоборств Ризван Магомедов в разговоре с «Матч ТВ» не подтвердил, что Кагиров был воспитанником школы Нурмагомедова.

«Называть его воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова неправильно. Это не соответствует действительности. В 2021 году он приходил в зал со своим старшим братом, проводил спарринги в течение месяца или около того. Все. Больше его в зале не видели», ― рассказал Магомедов.

В аккаунте школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в инстаграме** говорится, что «участник вчерашних событий всего лишь проходил тренировочный сбор к предстоящему профессиональному бою». Мужчину допустили к тренировкам в школе по просьбе одноклубников, отмечается в публикации. Имя Кагирова в сообщении не упоминается.

В школе единоборств добавили, что выступают «против любой агрессии и подобных террористических актов».

Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем инстаграме** черный квадрат и выразил соболезнования родным и близким пострадавших в теракте.

«Пусть Аллах убережет нас от всех таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее воспитания тел», — говорится в посте спортсмена.

Позже Нурмагомедов назвал «абсолютной чушью» и неправдой сообщения о том, что Кагиров был воспитанником школы единоборств. По словам Хабиба, тот лишь тренировался в школе «какое-то время».

По данным Shot, после теракта в Дагестане проверят спортивные секции и залы, где занимаются смешанными единоборствами, в том числе те, где готовили спортсменов клуба Eagles ММА. «Цель — выяснить, нет ли среди спортсменов радикалов, а также участников так называемых спящих ячеек», — пишет канал.

Z-каналы заподозрили школы ММА в подготовке боевиков

Военные блогеры остались недовольны, что Хабиб Нурмагомедов не осудил теракт в Дагестане напрямую, и сочли его высказывание неоднозначным.

«Я так и не понял, он осуждает террористов-радикалов или сочувствует их родным и близким?» — пишет блогер Юрий Подоляка.

По мнению политолога Сергея Маркова, Нурмагомедов высказался «очень скользко» и «не по-мужски». Марков не исключил, что школы Нурмагомедова «могут использоваться для подготовки террористов или точнее, — для создания среды, в которой комфортно себя чувствуют те, кто вербует террористов».

Политолог предложил взять школы ММА в Дагестане «под жесткий контроль силовиков», а Нурмагомедова призвал «ясно осудить теракт» и выразить готовность сотрудничать с правоохранителями «для недопущения следующих терактов».

Издание Readovka и телеграм-канал Михаила Звинчука «Рыбарь» припомнили, что Нурмагомедов не выходил на бои с флагом России.

Сам экс-чемпион объяснял, что «по-своему представляет свою страну». «Я не считаю, что если ты носишь флаг, ты патриот, а если не носишь — не патриот. Есть очень много вещей, которые ты обязан сделать до того, как поднимешь этот флаг. Мало его поднять, ты должен этому соответствовать», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в 2019 году.

Военные каналы «Zаписки Vетерана» и «Сыны монархии» отмечают, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке Хабиб открыто высказывался в поддержку Палестины и сектора Газа. «Видимо, арабы из Палестины гораздо ближе Хабибу, чем соотечественники из Дагестана», — пишет канал «Zаписки Vетерана».

В комментарии Ruptly вечером 24 июня Нурмагомедов выразил недоумение, почему от него ждали осуждения теракта.

«Мне обидно, что эти все моменты приписывают определенному спорту или определенному залу. Заходить в монастырь и убивать человека только за то, что он исповедует другую религию ― разве это нужно какое-то осуждение? Разве непонятно, что это зверский и не людской поступок?» ― сказал Нурмагомедов.

По словам спортсмена, похожего тому, что произошло в Дагестане 23 июня, на его памяти не было никогда.

«За 35 лет, сколько я там живу, никогда такого не было, и почему-то люди ждут, что зверское отношение к людям должно называться зверским отношением. <…> Я целыми днями на телефоне сейчас. В пяти минутах от моего дома людей убивали, как это может быть нормальным?» ― сказал Нурмагомедов.

Военный журналист Роман Сапоньков выразил мнение, что ММА «превращается в боевое крыло террористов». Он назвал «серьезной ошибкой» продвижение этого «безумного образования» на федеральном уровне.

«Во всем спорте есть правила, а бои без правил — это воспитание агрессивных нигилистов, которые еще и вполне законно объединены в единую социальную сеть. И я уверен, что они, в случае начала серьезных бунтов, станут главной ударной силой против государства и русского народа», — считает военный волонтер Роман Алехин.

Военный блогер Сергей Колясников (Zergulio), реагируя на сообщение Shot о проверках секций ММА в Дагестане, поинтересовался, почему это ограничивается только одним регионом. «Этнические бойцовские клубы по всей России действуют», — пишет он.

Как дагестанские блогеры и спортсмены отреагировали на теракт

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов:

Выражаю глубокие соболезнования всем погибшим и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Такие чудовищные акты не имеют ничего общего с нашей религией. Пусть Аллах убережет наш край и весь мир от всего плохого.

То же самое высказывание опубликовали блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов (Хасбик), боец ММА Усман Нурмагомедов, боец UFC Икрам Алискеров.

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев

Религия ислам запрещает насилие в отношении невинных людей: будь то нападение на человека, на его честь или имущество. Ничто не дает права убивать людей, причинять вред имуществу, спокойствию и личной неприкосновенности. Прошу, не связывайте эти бесчеловечные выходки с прекрасной религией ислам, где все подобное порицается и строго запрещено!

Боец ММА Магомед Гаджиясулов

О Аллах, сохрани народы Дагестана от кровопролития.

Также перепостил запись Хабиба Нурмагомедова и процитировал исламского богослова, которого называют одним из идеологов джихадизма.

Боец ММА Усман Нурмагомедов

Процитировал исламского богослова шейха Ибн Усеймина.

Боец ММА Умар Нурмагомедов (родной брат Усмана Нурмагомедова)

Опубликовал ту же цитату шейха Ибн Усеймина, а также перепостил записи Хабиба Нурмагомедова и школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова с соболезнованиями.

Генеральный директор ФК «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов

Вчера в Дагестане произошла страшная трагедия. Не может быть никаких оправданий действиям людей, совершившим нападения в Дербенте и Махачкале. От лица футбольного клуба «Динамо» и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших. От всего сердца желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. <…> У терроризма нет национальности, нет религии.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев

В Махачкале и Дербенте боевики попытались дестабилизировать ситуацию в нашем регионе, посеять смуту. <…> Такие чудовищные акты не имеют ничего общего с нашей религией. У террора нет нации и веры. Соболезную родным и близким погибших. Да убережет Всевышний нашу республику от смут и бед!

Вице-президент Федерации спортивной борьбы Дагестана Махмуд Магомедов

Соболезную родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. <…> Терроризм в любой форме не имеет никакого отношения к исламу. Ислам не имеет и никогда не имел ничего общего с терроризмом и анархией. Эта религия насквозь пропитана справедливостью, порядком и добром.

Бойцы ММА Вагаб Вагабов, Забит Магомедшарипов и Аскар Аскаров не комментировали теракт в Дагестане.

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