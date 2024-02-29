Суммы в 116 млрд рублей, которую, как сообщил в послании Федеральному собранию Владимир Путин, Россия направит на развитие своей спутниковой группировки, будет недостаточно. Об этом в разговоре с RTVI заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«116 млрд — это чуть больше трети годовых расходов на гражданскую космонавтику. Если считать, что у нас на 50-60 спутников в год тратится 285 млрд, то этой суммы недостаточно для создания спутников, способных обеспечить широкополосным доступом в интернет территорию Российской Федерации, — считает он.

По словам Моисеева, группировку надо делать как у основателя SpaceX Илона Маска, «у которого около 5 тыс. [спутников] уже запущено, а планируется 32. тыс спутников». Однако такое расширение «практически невозможно по экономическим и промышленным причинам». Эксперт отметил, что ему сложно сказать, как будет тратиться названная президентом сумма, так как спутники связи еще предстоит разработать.

«Эти деньги пойдут на разработку спутников, завершение НИОКР и на их изготовление. То есть считать, что через десять лет что-то получится — оптимистично, хотя сказать, что это невозможно, тоже нельзя», — добавил Моисеев.

Он также представил график изменения доли расходов на государственную программу космической деятельности, из которого следует, что при текущем уровне снижения затрат на космос они могут снизиться до нуля в 2042 году.

«Так произойдет, если ничего не изменится. Но изменения уже есть: появляются эти добавки, они небольшие, но все-таки добавки», — заключил эксперт.

В ходе послания Федеральному собранию российский лидер отметил, что условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах, на сельских территориях и в отдаленных районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог.

«Для этого уже в горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России», — сказал он.

Путин заверил, что эта задача будет решена, в том числе за счет кратного наращивания российской спутниковой группировки, на развитие которой направят 116 млрд рублей.