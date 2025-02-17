Около 90% автовладельцев, по данным «Известий», переплачивают при покупке машины из-за навязывания допуслуг, из-за чего автомобиль может оказаться вдвое дороже заявленной цены. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил RTVI, что эта проблема тянется несколько лет, а рассчитывать россиянам при «ошкурении» приходится в основном на себя.

«Это чрезвычайно масштабная проблема. Очень много лет происходит это навязывание услуг, с которым никто ничего сделать не может, несмотря на все желание, все потуги Центробанка по введению периода охлаждения при навязывании кредитных продуктов. Ситуация крайне тяжелая», — отметил эксперт.

По словам Шапарина, автодилеры нередко отказываются продавать человеку машину, если тот не приобретает у них допуслуги.

«Иначе как выкручиванием рук я это назвать не могу. Это насилие продолжается годами. Я лично видел карту помощи на дороге за 600 тыс. рублей. Не знаю, что там за помощь. Вероятно, с привлечением инопланетян. Потому что иначе объяснить этот ценник невозможно», — уверен автоэксперт.

Но ситуация вряд ли изменится, потому что практически все участники рынка «хотят играть в эту игру», добавил Шапарин. Например, «Автоваз» представил свою карту помощи на дорогах, которая стоит около 59 тыс. рублей, напомнил он.

«Это значит, что они кого-то откуда-то будут эвакуировать. Совершенно ясно, что в случае с их машинами это 5% стоимости, которые они хотят прикрутить сверху, и абсолютно точно будут прикручивать всеми доступными способами — вне зависимости от желания человека», — сказал собеседник RTVI.

Кроме того, добавил Шапарин, покупателям навязывают страхование жизни и многое другое, потому что в этом случае комиссия дилера «составляет до 50%».

«И они, в целом, кровно заинтересованы в навязывании таких продуктов. Комиссия за навязывание банковского кредита составляет до 9% от суммы сделки. Им машины продавать не интересно — им интересно продавать все, что можно на машину навесить, потому что доходность с машины намного ниже», — сообщил он.

«Это многолетняя практика»

По мнению Шапарина, проблемы с навязыванием допуслуг покупателям машин начались перед началом пандемии COVID-19, прежде это распространялось в основном на «эксклюзивные востребованные модели», которые есть в наличии и их не нужно ждать. То есть касалось тех случаев, когда «есть возможность надавить на человека», подчеркнул эксперт.

После этого дилеры оправдывали оплату допуслуг «дефицитом чипов и автомобилей», хотя этого не было, добавляет Шапарин. А после того, как рынок покинули зарубежные производители, «все это расцвело буйным цветом», уточняет он.

«Так что, к глубокому сожалению, практика эта уже многолетняя, им она очень нравится», — считает Шапарин.

Центробанк, напомнил собеседник RTVI, ввел возможность использовать период охлаждения для «подобных навязанных услуг», но полностью «искоренить» проблему не удалось.

«Дилеры напридумывали разных способов и уверток, как уйти от этого всего. Они во все горло кричат про свою репутацию и надежность, а на самом деле занимаются тем же самым, чем на привокзальных площадях татуированные урки — мошенничеством и обманом. Это совершенно неприемлемо. Нужно понимать, что на территории дилера с тобой могут начать играть в наперстки без твоего на то желания», — подчеркнул он.

Для решения этой проблемы все необходимые инструменты есть у Федеральной антимонопольной службы и других контрольно-надзорных органов, которые «должны смотреть, как навязываются дополнительные продукты и услуги», пояснил Шапарин. Он не исключил, что вопросом мог бы заняться и Роспотребнадзор.

«То есть у государства есть все инструменты для того, чтобы эту практику прекратить. Но, к глубокому сожалению, государство этими инструментами не пользуется. Практика цветет буйным цветом много лет», — повторил автоэксперт.

О том, как избежать оплаты ненужных допуслуг

В случаях, когда потенциальному покупателю «что-то навязывают», нужно разворачиваться и уходить, поясняет собеседник RTVI. Однако это возможно не всегда, признает он.

«К глубокому сожалению, в большинстве случаев можно выбрать только размер того ошкуривания, на которое ты согласишься. То есть кто-то ошкурит тебя на 100 тыс. рублей, а кто-то на 600 тыс. У разных дилеров разный уровень наглости», — заявил Шапарин.

Во-вторых, добавил эксперт, нужно изучать «периоды охлаждения» (это пауза, которую с 1 сентября 2025 года будут обязаны брать российские банки и микрофинансовые организации перед тем, как выдать займ клиенту, чтобы у последнего было время отказаться, если он стал жертвой мошенников).

«Нужно, безусловно, не соглашаться заключать это все отдельным договором, как они будут настаивать, чтобы его нельзя было расторгнуть. То есть здесь в каждом конкретном случае человеку нужно быть немножечко юристом, чтобы избежать этого навязывания. Мы должны смотреть на то, какими договорами как это обвязывается, включается ли в сумму кредита и так далее. Здесь вариантов того, как они будут играть в наперстки, слишком много», — уверен Шапарин.

По данным «Известий», около 90% россиян переплачивают при покупке машины у автодилеров, потому что им навязывают дополнительные услуги: сигнализацию, страховку, различные гарантии и так далее. Нередко из-за этого автомобиль становится на 50% дороже изначально заявленной стоимости. Отдельные клиенты, отмечает газета, пожаловались, что при попытке отказаться от оплаты допуслуг на них начинают давить, а порой и угрожать.