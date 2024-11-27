Москвичи встретят начало зимы при температуре воздуха на 2-3 градуса теплее климатической нормы. На устойчивый минус температура пойдет только со следующего четверга, 5 декабря, рассказал RTVI синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в четверг, 28 ноября, в столице ожидается облачная погода со снегом.

«Снег будет идти в течение дня, но он будет небольшой и суммарно к исходу дня “сугробы” вырастут где-то сантиметра на два, не более того. Минимальная температура ночью в Москве ожидается -2… -4, по области от -1 до -6. Днем в Москве максимальная температура 0… -2, по области +1… -4. Ветер будет переменный, 2-5 м/с, и местами будет гололедица», — сказал Ильин.

В пятницу и субботу будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки, в основном в виде снега, пройдут местами по области, Москву они «зацепят» в последний рабочий день, 29 ноября, а в первый выходной обойдется без существенных осадков.

Температурный режим в пятницу и субботу практически не изменится, продолжил метеоролог. Ночью в городе будет 0… -2, днем 0… +2, в Подмосковье от 0 до -5 градусов ночью и от -3 до +2 днем.

«В первый день зимы [воскресенье, 1 декабря] ночью ожидается облачная погода без осадков, с температурой -4… +1 градус. В дневные часы местами по области пройдет небольшой снег, в том числе и в Москве, и температура от -2 до +3 градусов. В Москве, скорее всего, будет около нуля. Ветер будет дуть с запада, по силе 2-7 м/с», — сообщил Ильин.

В начале следующей недели, 2 декабря, температура будет иметь «обратный ход» — то есть в ночь на понедельник будет теплее, чем к исходу того же дня, пояснил собеседник RTVI. Во вторник, 3 декабря, температура будет колебаться около нулевой отметки, к вечеру начнется снег.

«Более сильные осадки, скорее всего, в виде мокрого снега, ждем в среду [4 декабря] при температуре -1… +1 по Москве и Московской области. А далее, с четверга, температура снова пойдет на устойчивый минус. Ночью [5 декабря] похолодает в Москве до -2 градусов, температура будет весь день понижаться и к вечеру до -4… -5 градусов понизится», — рассказал синоптик.