В Москве и Московской области в предновогоднюю неделю ожидается «мягкая погода» и нулевая температура. Об этом RTVI рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, «морозы прибавят» только в конце недели и составят «от −1 до −6 градусов».

«Спустившийся туман — предвестник этой мягкой погоды с нулевой температурой, которая будет держаться практически всю неделю, за исключением небольшого отрезка в четверг и пятницу, когда чуть-чуть прибавят морозы. В остальное время будет нулевая температура, и осадков сильных ждать не стоит», — рассказал Шувалов.

Он также отметил, что небольшое потепление пришло в Москву в результате роста давления, а «возврат к зимней погоде» с понижением температуры до 5-8 градусов мороза ожидается лишь в новогоднюю ночь. Тогда же в столице пройдет «небольшой снежок, который освежит пейзаж». Никаких экстремальных природных явлений — ледяных дождей и резких перепадов температур — в ближайшую неделю ожидать не стоит, заявил синоптик.

«Что касается погоды на январских праздниках, то о ней пока рано говорить. Предел прогнозирования только семь дней, так что подождем», — заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале написал, что в Москве и Московской области в новогоднюю ночь ожидается температура от 0°C до −5°C. По его словам, 31 декабря и в первый январский день в Москве и области температура будет держаться в пределах 0°C. Снежный покров, который сейчас составляет от 17 до 28 мм, уменьшится при этом в два раза.

«Это не означает, что зима начнет пробуксовывать и на этом чуть ли не закончится. Нет. Грядущий январь еще громко „выстрелит“ и обильными снегопадами, и настоящими русскими морозами», — сказал синоптик.

Он также добавил, что в северных регионах европейской части страны и в Западной Сибири ожидается от −5°C до −10°C, на Южном Урале и в Зауралье —от −15°C до −20°C, на юге России — от 0°C до +5°C.