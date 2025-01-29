Канада обеспокоена стремлением Китая объявить себя «крупной полярной державой». Об этом в специальном интервью RTVI заявила посол Канады в России Сара Тейлор, комментируя новую концепцию канадской внешней политики в Арктике.

Сара Тейлор уточнила, что в 2019 году канадское правительство приняло общий рамочный документ по Арктике — в основном он рассматривал внутренние вопросы в регионе. В декабре 2024-го был обнародован новый документ, посвященный уже внешней политике Канады на арктическом направлении.

Как сообщали СМИ, в нем Россия рассматривается как одна из главных угроз, опасения высказываются и в адрес Китая.

«Что касается упоминаний России и Китая, которого вы коснулись, у нас действительно есть некоторые опасения по поводу некоторых действий, которые предпринимаются в северной части Тихого океана и в арктических водах, где прошли совместные учения России и Китая (в конце сентября Россия и Китай провели учения береговых охран «Тихоокеанский патруль — 2024». — Прим.RTVI). И Китай заявил, что поставил своей целью, насколько я помню, к 2030 году стать крупной полярной державой», — сказала Сара Тейлор.

По словам посла, Канада признает, что «Арктика имеет ценность для всего мира», и «не отвергает полностью интересы других стран». При этом в Оттаве настаивают, что «управление Арктикой относится к компетенции арктических государств».

«Для нас один из важных принципов управления Арктикой заключается в том, что наземные районы Арктики являются суверенной территорией арктических государств, таких как Россия и Канада, и поэтому они должны управляться суверенными государствами. Центральная часть Арктики является водной и поэтому регулируется Конвенцией ООН по морскому праву. Поэтому мы весьма обеспокоены тем, что неарктические державы начинают заявлять о себе в пространстве, где для нас уже существуют правила, существует структура», — заявила посол Канады.

По мнению Тейлор, «Россия на самом деле тоже должна быть этим обеспокоена, и, возможно, она захочет пересмотреть некоторые аспекты своего сотрудничества с Китаем в этой сфере».

При этом собеседница RTVI не согласна с оценками, что новая концепция внешней политики Канады в Арктики сфокусирована на конфронтации в регионе.

«Для нас речь идет не о конфронтации, но о стабильности. Самое важное, на мой взгляд, — чтобы звучал голос людей, живущих в Арктике. Примерно половину нашего населения в Арктике составляют коренные народы. И поэтому мы активно работаем, в том числе в рамках этой новой внешней политики, исходя из принципа «ничего о нас без нас»», — заключила Сара Тейлор.