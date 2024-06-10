Российский военный самолет А-50 над Азовским морем никто не сбивал, «тем более американцы», у которых «еще сбивалки не выросли». Об этом заявил корреспонденту RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Безбожно врут. Поэтому не читайте поутру большевистских газет, как говорил профессор Преображенский», — сказал Картаполов.

По его словам, американскую сторону не стоит слушать, поскольку «они не говорят правды, только врут».

«Наш самолет никто не сбивал, тем более американцы. У них еще сбивалки не выросли», — подчеркнул он, отвечая на уточняющий вопрос.

В Пентагоне ранее заявили, что Украина в январе использовала американский ЗРК Patriot для поражения российского военного самолета А-50 над Азовским морем. Как пишет «Страна.ua», с таким утверждением выступила помощница начальника штаба 10-й армии США полковник Розанна Клементе.

В середине января Валерий Залужный, занимавший тогда пост главнокомандующего ВСУ, заявил, что украинские военные «уничтожили» российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем. Российские военкоры тогда сообщали, что А-50 потерпел крушение, а Ил-22 удалось посадить.

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