Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации, которая потребовалась из-за нападения на нее в 2018 году. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

По ее словам, полотно представили на фокус-выставке, которая показывает этапы реставрации и историю создания полотна. «Произведение надежно защищено: теперь оно экспонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле», — добавила Любимова в своем телеграм-канале.

Картина, известная также под названием «Иван Грозный убивает своего сына», была написана Репиным в 1883-1885 годы. Основатель Третьяковской галереи Павел Третьяков в 1885 году приобрел ее у автора с передвижной выставки. На картину нападали дважды — не только в 2018-м, но и в 1913 году.

Глава Минкульта отметила, что спасением картины занимались «одни из лучших реставраторов страны», «работу необходимо было выполнить ювелирно». Для реставрации картины изготовили уникальное оборудование, у которого нет аналогов; специалисты не только восполнили потери, но и открыли подлинные цвета, утраченные со временем, рассказала министр.

Картина кисти Репина находилась на реставрации четыре года. Работы по ее восстановлению начались после того, как 25 мая 2018 года полотно серьезно повредил приехавший из Воронежской области Игорь Подпорин. Он разбил стекло картины металлическим ограждением, холст оказался разодран в трех местах, пострадала авторская рама.

Подпорин объяснял свой поступок тем, что «возмутился содержанием картины», «потому что в картине все ложь». В конце апреля 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима.

О завершении реставрации картины Третьяковская галерея сообщила в мае 2022 года. Процесс реставрации стал «уникальным для отечественной практики по объему и сложности работ», отмечали в музее. Перед реставраторами стояла задача не только исправить причиненный вандалом вред, но и решить проблемы состояния сохранности картины.

После завершения работы реставраторов картину в мае 2022-го представили на пресс-конференции, после чего снова переместили в депозитарий до момента изготовления для нее защитной капсулы.

На прошлой неделе в пресс-службе Третьяковки сообщили, что к возвращению картины музей подготовил выставочный проект «Иван Грозный и сын его Иван. Возвращение», посвященный реставрации картины. Для посетителей она открывается 17 декабря и будет работать до 2 ноября 2025 года.