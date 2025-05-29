Подавляющее большинство в «Талибане» согласны, что вопрос о правах женщин и обучении девочек важен для международного признания. Об этом в интервью RTVI заявил бывший президент Афганистана Хамид Карзай.

«Мы хотим, чтобы наши девочки ходили в школу. Мы хотим, чтобы в Афганистане были школы и университеты. Мы хотим, чтобы наши девочки полностью в этом участвовали. Чтобы все афганцы были в Афганистане, у нас должна быть надежда на лучшее будущее и хорошие отношения с окружающим миром», — подчеркнул он.

По словам экс-президента, это можно сделать уже при нынешнем правительстве талибов. Карзай добавил, что вопрос о правах женщин и обучении девочек крайне важен.

«Это очень серьезное препятствие и для международного признания, и для благополучия афганского народа. Подавляющее большинство в «Талибане» с этим согласно. Я очень надеюсь, что в этом вопросе возможны подвижки», — сказал бывший глава Афганистана.

«Талибан» после прихода к власти начал проводить жесткую политику в отношении прав женщин и девочек. Так, в июне и в июле 2023-го почти 4,5 тыс. афганок были уволены со своих должностей в сфере образования. В стране принудительно закрыли салоны красоты, а за 2021-2023 год уволились более 80% журналисток.

Согласно данным ЮНЕСКО, опубликованным летом 2024-го, 1,4 млн девочек в стране были целенаправленно лишены возможности получить школьное образование после 6 класса. Также в организации отметили и сокращение доступа к начальному образованию — 1,1 млн девочек и мальчиков в Афганистане потеряли возможность посещать младшие классы.