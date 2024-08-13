В июле 2024 года кассационные суды Москвы и Самары отказали в компенсации по постановлениям ЕСПЧ в отношении Мурада Рагимова и семьи Антона Савейкина. По обоим делам ЕСПЧ вынес решение вскоре после выхода России из Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Текст конвенции устанавливает порядок исполнения решений суда после выхода стороны из соглашения, однако российские суды отказываются принимать это во внимание. “Команда против пыток”* предоставила RTVI фрагменты расшифровки судебных заседаний, где российские суды вновь отказывали своим гражданам в присужденных ЕСПЧ компенсациях.

Дело Мурада Рагимова

10 июля Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отказал Мураду Рагимову в компенсации в 26 тыс. евро по постановлению Европейского суда по правам человека от 22 марта 2022 года. Решение ЕСПЧ было вынесено всего через неделю после выхода России из Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Представитель Мурада Рагимова в кассационном суде подчеркнул, что в статье 58 Европейской конвенции указывается порядок исполнения постановлений ЕСПЧ после выхода из соглашения — постановления подлежат исполнению в том случае, если рассматриваемое нарушение было зафиксировано на дату выхода страны из конвенции. Таким образом, в соответствии с международными нормами, подтвержденными постановлением Конституционного суда РФ от 14 июля 2015 года, Россия должна выплачивать компенсации, присужденные ЕСПЧ, даже после выхода из соглашения.

В ответ на такое возражение защиты прокурор заявил, что российские суды руководствуются российскими законами и Конституцией, а законных оснований для исполнения решения ЕСПЧ нет. Суд постановил оставить кассационную жалобу Рагимовых без удовлетворения.

За что ЕСПЧ назначил компенсацию

30 августа 2016 года в квартиру 22-летнего студента РНИМУ им. Н. И. Пирогова в Москве ворвались около 20 сотрудников СОБР и МУР. По словам матери и сестры Мурада, силовики били его ножкой от стола, электрошокером, а затем разбили о голову Мурада хрустальную конфетницу и душили пакетом до потери сознания. Сотрудники правоохранительных органов якобы требовали от Рагимовых указать, где Мурад хранит оружие и наркотики, писал «Черновик».

Семья утверждала, что силовики вменяли Рагимову «расстрел гаишников» в Дагестане и неоднократные выезды в Сирию для участия в военных действиях против правительственных войск. Позднее выяснилось, что Рагимов не мог ездить в Сирию, так как у него не было загранпаспорта. В 2017 году судмедэкспертиза нашла следы пыток на теле отца Мурада Рагимова Фируддина, которого, по словам семьи, также избивали силовики во время обыска. Однако следователи 24 раза отказывались возбуждать уголовное дело о пытках против Рагимовых. ЕСПЧ признал это решение незаконным, после чего аналогичное решение вынес Хорошевский районный суд Москвы, приняв во внимание решение европейского суда, — уже после выхода России из Европейской конвенции о правах человека.

Во время обыска в 2016 году в кармане у Рагимова якобы обнаружили сверток с запрещенными веществами. В 2018 году студента осудили на 3,5 года по делу о незаконном хранении наркотиков.

Дело Антона Савейкина

16 июля Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отказал семье Антона Савейкина в компенсации в 60 тыс. евро, присужденной им ЕСПЧ по делу об убийстве их сына сотрудниками правоохранительных органов.

Антона Савейкина застрелили в ходе полицейской операции в 2008 году в городе Октябрьском (Башкортостан). Сотрудники спецназа УФСКН РФ по Башкортостану преследовали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В это время Антон Савейкин с братом находился в машине на остановке в районе проведения полицейской операции. В темноте силовики решили, что подозреваемый сел в машину к Савейкину, после чего спецназ начал выбивать стекла автомобиля, а Антон, испугавшись, пытался уехать. В результате спецназ открыл огонь на поражение. По машине выпустили 15 пуль, баллистическая экспертиза установила, что Антон Савейкин погиб от попадания двух из них. Подозреваемый, которого преследовали силовики, скрылся.

По факту смерти Савейкина уголовное дело возбуждали и прекращали несколько раз, так как силовики якобы стреляли правомерно, так как Савейкин, не подчиняясь законным требованиям силовиков, «создал реальную опасность для жизни и здоровья окружающих, совершив наезд на сотрудника спецназа». Семья Антона Савейкина обратилась в ЕСПЧ. Европейский суд установил, что полицейская операция планировалась заранее, однако большинство сотрудников не знали, как выглядел подозреваемый, сообщал юрист родителей Савейкина из «Команды против пыток»*.

При этом важно отметить, что Конституция РФ выше Конвенции, но Конвенция Конституции не противоречит. “Указ президента о том, что больше не исполняем решение ЕСПЧ, по своей сути не является ничем иным, как “мы в домике, мы больше ничего никому выплачивать не будем, ваши нарушения признавать также не будем, решение ЕСПЧ для нас никакой силы не имеет”. <…> То есть начиная с 2009 года по 2022 год, на протяжении 13 лет, Савейкины добивались справедливости, и это было легитимным, правомерным. Сейчас же мы имеем какую-то издевательскую риторику — после 15 марта, пожалуйста, можете просто не обращаться и не заморачиваться — никакое решение ЕСПЧ на нас распространяться не будет”, — сказал представитель Савейкиных в кассационном суде.

В ответ на это прокурор заявил, что Россия не единственное государство, в том числе государство — член Совета Европы, не исполняющее решения ЕСПЧ. В качестве примера он привел Польшу. “Соответственно, сама по себе риторика является неправильной и противоречит фактическим обстоятельствам. Поэтому я прошу оставить судебные акты без изменения, а жалобу без удовлетворения”, — цитирует прокурора КПП*.

Суд встал на сторону прокуратуры.

По словам юриста “Команды против пыток”* Ольги Садовской, “ход мыслей судов полностью разрушает логику применения закона”. “Причем любого закона. Как вообще это работает в случае с законами? Если человек совершил преступление и на тот момент была в уголовном кодексе статья, которая считала это действие преступлением и предусматривала наказание, то именно эта редакция этой статьи и применяется при рассмотрении дела. Это у нас работает неукоснительно и тут у судов никаких вопросов не возникает. Но при слове Европейский Суд, все сразу автоматически перестает работать. Судебную систему охватывает паралич и амнезия одновременно. Хотя логика та же самая: государство совершило нарушение прав человека в тот момент, когда Конвенция в соответствии с российским законодательством работала и применялась», — считает она.

11 июня 2022 года Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в России постановлений ЕСПЧ. В соответствии с этими документами, постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России. При этом до 1 января 2023 года Генпрокуратура может выплачивать компенсации заявителям по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 15 марта 2022 года. Также документы вносили изменения в отдельные положения процессуального законодательства РФ: постановления ЕСПЧ более не являются основанием для пересмотра решений, принятых российскими судами. 15 марта 2022 года Россия начала процесс выхода из Совета Европы. глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников с связи с этим отмечал, что «соответствующее сообщество стран не может требовать от России соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы».

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