Россия не станет обращаться за помощью к партнерам по Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с нападением украинских военных на Курскую область, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, «было бы удивительно», если бы Россия, являющаяся главной страной ОДКБ, просила других участников организации помогать ей на ее же собственной территории. Кроме того, дал понять Затулин, вряд ли такая помощь была бы полезна.

«Вот кого вы собираетесь привлечь на помощь России в Курской области? Казахов хотите привлечь или армян? Кого? Какие-то глупые вопросы задаете», — ответил депутат Госдумы на вопрос издания.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил RTVI, что нападение на Курскую область — это «последняя отчаянная попытка ВСУ продемонстрировать хотя бы внешним наблюдателям, что они на что-то способны».

По его словам, «Запад устал вкладывать свои деньги в никуда, не получая ни одной сколько-нибудь значимой победы от киевского режима уже почти два года», поэтому Украине необходимо продемонстрировать союзникам какую-то активность — даже такую сомнительную, как в Курской области.

«При этом к атаке на Курскую область в Европе и США отношение весьма неоднозначное. Пишут чаще всего, что это сумасшествие, и ждать от него тактических успехов было бы странно, скорее — последующую потерю Украиной Сумской области», — добавил депутат.

Комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка о том, что атака на Курскую область призвана усилить переговорные позиции Киева, Журавлев заявил, что пока не видит, с кем можно вести эти переговоры.

«Это просто шайка узурпаторов, которая наживается на войне, с ними документы подписывать все равно, что играть в карты с шулером, который всегда жульничает», — подытожил депутат.

Его коллега — первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов — заявил RTVI, что в Курской области «враг будет разбит, и земля наша будет очищена от вот этой скверны, которая пыталась воевать с мирным населением». При этом депутат признал, что в результате атаки ВСУ на регион «очень много гражданских лиц пострадало».

По словам Красова, для России попытки «напугать» население атакой на Курскую область, о которых говорил Подоляк, — это «не аргумент».

Атаку ВСУ на Курскую область советник офиса президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал в ходе телемарафона 8 августа. По словам Подоляка, «потери территории, людей и техники» Россией на собственной земле должны усилить украинские переговорные позиции.

«Реагируют ли они на что-то кроме страха? Нет, нужно наконец-то это осознать. Любой компромисс Россия воспримет как слабость и готовность встать перед ней на колени. <…> Можно что-то дожать, получить, только если они понимают, что [военная операция] идет не по их сценарию», — заявил советник офиса украинского лидера.

«В Судже активны танки противника». Что известно о ситуации в Курской области

Боевые действия в приграничной Курской области начались 6 августа. 7 августа в регионе был введен режим ЧС. Ближе к вечеру глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено. При этом созданный бывшим сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком телеграм-канал «Рыбарь» сообщал, что украинские военные захватили газоизмерительную станцию «Суджа».

Президент России Владимир Путин назвал нападение масштабной провокацией, а российский посол в США Анатолий Антонов — террористической акцией.