Казахстан экстрадирует в Россию Никиту Кислицина, сотрудника компании в сфере кибербезопасности F.A C.C.T. (бывшая Group-IB), обвиняемого в хакерстве и вымогательстве. Об этом сообщила российская Генпрокуратуре. Экстрадиции россиянина добивались власти США, где Кислицина обвинили в попытке продать данные пользователей соцсети Formspring.

«По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и пп. “а”, “г” ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным следствия, Кислицин в октябре 2022 года вместе с соучастниками «неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций, после чего информация была скопирована».

Получив данные, хакеры потребовали за нераспространение информации выплаты в криптовалюте на сумму, эквивалентную 550 тыс. рублей, утверждают в Генпрокуратуре.

Российская сторона направила запрос о выдаче Кислицина в июне 2023 года в связи с его задержанием по запросу США на территории Казахстана. В США россиянина в 2014 году обвинили в заговоре с целью продажи данных, украденных в 2012 году у соцсети Formspring (об обвинениях стало известно только в 2020 году).

По версии американских властей, Кислицин был сообщником российского хакера Евгения Никулина, обвиняемого во взломе и краже личных данных пользователей LinkedIn, Dropbox и Formspring. Суд в США в 2020 году приговорил Никулина к семи годам тюремного заключения.

В российском генконсульстве в Алма-Ате в конце июля говорили, что срок давности по преступлению, которое США вменяют Кислицину, уже истек.

Компания F.A.C.C.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, сотрудником которой числится Кислицин, после задержания россиянина в Казахстане утверждала, что для этого нет «законных оснований». В компании отмечали, что претензии США, ставшие поводом для запроса на экстрадицию, «не имеют отношения к его работе в компании», а «связаны с кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем».

Тверской районный суд в июне заочно арестовал Кислицина по делу о неправомерном доступе к охраняемой законом информации с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. Согласно базе данных МВД России, Кислицина объявили в розыск.