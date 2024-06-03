Власти Казахстана исключили движение «Талибан»* из списка запрещенных в стране. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Казахстан вывел режим талибов* из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором», — сказал Токаев.

Он назвал одной из стратегических задач вовлечение Афганистана в межрегиональные связи.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил о планах исключить «Талибан»* из списка террористических организаций еще в декабре 2023 года. Он пояснил, что такое решение принято в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению.

Движение «Талибан»* было включено в список запрещенных в Казахстане террористических структур в марте 2005 года по решению Верховного суда республики.

В августе 2021 года «Талибан»* снова пришел к власти в Афганистане после 20-летнего перерыва. Власти Казахстана тогда отказались признавать движение.

МИД республики назвал необходимым условием для начала диалога с талибами* создание инклюзивного и репрезентативного правительства в Афганистане, уважение прав национальных меньшинств и женщин, недопущение присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, а также соблюдение международного права.

В декабре 2021 года Совбез ООН сделал гуманитарное исключение из режима санкций в отношении талибов*. В частности члены Совбеза разрешили обрабатывать и выплачивать средства, а также разморозить активы или экономические ресурсы, необходимые для своевременного оказания гуманитарной помощи в Афганистане.

В сентябре 2023 года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил в интервью RTVI, что Москва не считает «Талибан»* террористами «по существу». По его словам, движение эволюционировало, «объявив себя национальным». «Талибы* объявили, что не собираются заниматься глобальным джихадом, переносить свою идеологию и образ мысли на соседние государства», — сказал Кабулов.

Позже он сообщил, что МИД и Минюст России доложили президенту Владимиру Путину о возможности исключить «Талибан»* из списка запрещенных в стране. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал талибов* «реальной властью» в Афганистане, отметив, что это «небезразлично» России и ее союзникам в Центральной Азии.

*запрещенная в России террористическая организация