Казахстан неожиданно решил поменять подрядчика по строительству трех новых угольных ТЭЦ. Предполагалось, что станции должен был построить российский “Интер РАО”, однако первую ТЭЦ казахская сторона уже начала строить самостоятельно, а члены правительства Казахстана открыто говорят о поиске новых подрядчиков в Китае и Южной Корее. Причиной отказа от услуг “Интер РАО” стала политика российского ЦБ — рост ключевой ставки обрушило финансовую модель строительства.

По словам премьер -министр Казахстана Олжаса Бектенова «мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны”, поэтому первую ТЭЦ в Кокшетау, подчеркнул чиновник, “мы уже начали строить своими силами”. По словам премьер-министра, компания «Самрук-Энерго» уже занимается на площадке». Что же касается строительства еще двух ТЭЦ в Семее (Семипалатинск) и Усть-Каменогорске в Астане то по словам Бектенова, в Казахстане «пока ожидают ответ от российской стороны».

Напомним, что 30 мая этого года первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр уже сообщал, что у России возникли проблемы с финансированием масштабного проекта. Он заявил, что если Россия не сможет выделить деньги для строительства ТЭЦ, то Казахстан будет искать другого инвестора. Этот вопрос должен был решиться в течение июня.

«Да, существуют проблемы по субсидированию процентной ставки по оборудованию, поэтому мы сейчас продолжаем вести переговоры, когда этот вопрос решится. Но работы по проектированию, ранние подготовительные работы, в частности, в Кокшетау мы не останавливаем», — сказал Роман Скляр.

А в конце прошлой недели, на встрече с жителями Астаны, вице-министр энергетики Казахстана Бакытжан Ильяс, заявил, что помимо переговоров с российскими контрагентами Казахстан ведет переговоры с другими потенциальными строителями, которые будут соответствовать экологическим требованиям и современным стандартам энергоэффективности. «Это могут быть энергетические компании из Китая, Кореи. Есть несколько вариантов», — заявил чиновник.

Впервые о том, что Россия готова построить ТЭЦ в трех городах Казахстана — Кокшетау, Семее (Семипалатинск) и Усть-Каменогорске было заявлено в ноябре 2023 года во время визита Владимира Путина в Астану.

Благими намерениями

В апреле 2024 года правительство Казахстана и правительство России подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним ТЭЦ в Кокшетау должна быть построена с установленной электрической мощностью — 240 МВт, (тепловая мощность — 520 Гкал/час), в городе Семей с установленной электрическая мощность— 360 МВт, (тепловая — 1200 Гкал/час) и у станции в Усть-Каменогорске запланирована электрическая мощность — 360 МВт, (тепловая — 1002 Гкал/час). Также договор закреплял уполномоченные организации проекта в лице ООО «ИНТЕР РАО — Экспорт» и АО «Самрук-Энерго»».

Что касается стоимости строительства, то в январе 2024 года, председатель правления «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов сообщил, что на постройку ТЭЦ в Кокшетау потребуется 347 млрд тенге ($767 млн). Строительство теплоэлектроцентрали в Усть-Каменогорске обойдется в 490 млрд тенге (более $1,08 млрд). Проект ТЭЦ в Семее (Семипалатинске) оценивается в 420 млрд тенге ($928 млн). То есть общая стоимость строительства оценивалась примерно в $2.7-2.8 млрд, и была, по словам Кайрата Максутова, «предварительной», поскольку на тот момент был «более-менее проработан лишь проект строительства ТЭЦ в городе Кокшетау, по остальным станциям разрабатывались ТЭО».

В июне 2024 года АО «Самрук-Энерго» и его материнской компанией госфондом АО «ФНБ «Самрук-Казына» были созданы и зарегистрированы дочерние зависимые организации ТОО «Кокшетауская ТЭЦ», ТОО «Семей Энерго» и ТОО «Өскемен Энерго».

В сентябре 2024 года занимавший тогда должность министра энергетики Казахстана, ныне глава Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев объявил о начале строительства Кокшетауской ТЭЦ и «»Самрук Энерго» приступила к освоению площадки строительства ТЭЦ, определенной местными властями в городе Кокшетау».

«Проводятся предварительные процедуры совместно с «Интер РАО» по выбору подрядчиков строительства, заказывается оборудование», — сообщил Алмасадам Саткалиев.

По данным RTVI, оборудование для строительства Кокшетауской ТЭЦ должны были производить Уральский турбинный завод, Подольский котельный завод и Барнаульский котельный завод. Предполагалось, что новая станция будет соответствовать казахстанским экологическим стандартом и будет работать на угле с возможным переходом на газ.

В парламент Казахстана был внесен проект закона, предполагающий ратификацию соглашения по строительству ТЭЦ, однако он так и не был вынесен на пленарное заседание, а само строительство было приостановлено.

Ставка ЦБ больше, чем жизнь

Главная причиной резкого отказа от этих планов, стали проблемы с финансовой моделью проекта. Дело в том, что соглашению подразумевало, что Россия предоставит казахстанской стороне финансирование, выдав партнеру госкредит по субсидированной процентной ставке, который должен был покрыть 90% затрат на строительство. Оставшиеся 10%, Казахстан должен был обеспечить за счет собственных средств.

Однако соглашение было подписано в апреле 2024 года, когда ставка российского Центробанка составляла 16% годовых, а уже в конце июня 2024 года ЦБ резко поднял ее до 21%.

В результате финансовая модель строительства рухнула, т.к из -за роста ставки образовалась разница в объеме субсидирования на сумму около $2.8 млрд. В свою очередь казахстанская сторона отказалась увеличивать сумму займа, посчитав, что это отразится в дальнейшем на стоимости тепла и электроэнергии для населения и бизнеса Казахстана.

И хотя стороны пытаются найти выход из кризисной ситуации, сейчас просматривается только два варианта — дожидаться, когда ведомство г-жи Набиулиной опустит ставку до приемлемого уровня, либо Россия меняет схему финансирования проекта, например на выделение прямого займа, но уже по льготной ставке. Но, для этого нужно будет переделать уже подписанное межправительственное соглашение. Между тем, уже осенью прошлого года, по информации RTVI срок окончания строительства трех ТЭЦ был сдвинут как минимум на год: станцию в Кокшетау планируется запустить уже в 2028 году, а ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске лишь в 2032 году.

Это не Россия проиграла

При этом надо понимать, что ситуация с вводом теплостанций для казахстанской стороны критическая. За годы независимости в стране не была построено ни одной ТЭЦ, последняя была запущена еще в советское время — в 1986 году. И в результате, в Казахстане последние два года образовался дефицит электроэнергии, который покрывается, особенно в пиковые часы потребления, лишь поставками из России.

Но если проблему с электроэнергией еще можно решить за счет импорта, то проблема с теплом, учитывая, что на основной части территории Казахстана отопительный сезон составляет 7-8 месяцев в году, стоит очень остро. Например, Кокшетау является единственным областным центром в Казахстане, где до сих пор нет ТЭЦ, а теплоснабжение города обеспечивают лишь за счет котельных. Президент Казахстана еще в 2021 году поручал правительству решить эту проблему, однако кардинальных подвижек не произошло.

Также следует отметить, что несмотря на заявления премьер-министра и профильных чиновников, что в случае выхода из сделки с «Интер РАО» Казахстан самостоятельно построит ТЭЦ или найдет иных зарубежных инвесторов, есть обоснованные сомнения в том, что это будет реализовано на практике. Льготных финансовых условий, которые прописаны в российско-казахстанском соглашении не повторит никто. К тому же интерес инвесторов к строительству казахских ТЭЦ очень низкий — так за последние 5 лет из-за отсутствия участников дважды срывался тендер на строительство теплостанции в Кокшетау и один раз в Семее (Семипалатинск).

«На строительство трёх угольных ТЭЦ объявляли тендер. Даже дважды. Никто кроме российской госкорпорации заявку не подал. Потому что уголь в мире под запретом финансирования, как грязный источник энергии. В тендере хотела принять участие еще турецкая компания. Но затем отказалась. Подчеркиваю, никто кроме российской компании не подал заявку»,- написал в своем телеграмм канале казахстанский эксперт по ТЭК Олжас Байдильдинов.

По его мнению, первый и самый правильный вопрос заключается «не в том, что «российская компания не может», а почему мы сами не строим ТЭЦ?» «Потому что нет компетенций и денег»,- считает эксперт.

«Была надежда на льготное финансирование РФ. Оставим риторический вопрос, зачем вообще России субсидировать стройку ТЭЦ в Казахстане, за скобками. Однако, РФ вышла из капитала ЕАБР (Евразийский Банк Развития), а у российских госбанков и институтов развития, очевидно, и своих проектов в РФ хватает. В итоге это не Россия «проиграла» в этой ситуации, это мы проигрываем», — резюмирует Олжас Байдильдинов.

Илья Никитин