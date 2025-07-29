В феврале 2025 года, в рамках 16-го пакета санкций ЕС, был введен запрет на осуществление любых сделок с рядом российских портов. В их число попал расположенный в Ленинградской области порт Усть -Луга, а также порты Тамани и Новороссийска — они традиционно используются для экспорта казахстанского угля в страны Европы. Однако теперь ЕС снял эти ограничения, сообщило казахстанское министерство торговли и интеграции.

Напомним, что Казахстан не имеет доступа к морю, поэтому весь экспорт его угля, исторически осуществляется через территорию Россию. Так для поставок в Европу использовались российские порты на Балтийском, Черном и Азовском море: Усть-Луга, Тамань и Новороссийск.

Решение ЕС о введении санкций против этих портов «потенциально очень сильно било как по казахстанским шахтерам, так и по европейским», — рассказал RTVI на условиях анонимности один из ведущих сотрудников крупной казахстанской угольной компании.

Согласно казахстанской официальной статистике в 2022 году объем экспорта казахстанского угля в ЕС составил 4,4 млн тонн на сумму $419,2 млн (доля — 45% от общего экспорта угля). В 2023 году — 6,1 млн тонн на $382 млн (54,3%). В 2024 году — 5,2 млн тонн на $312,5 млн (51,8%). В январе—мае 2025 года экспорт составил 1,6 млн тонн на $82,9 млн, или 38,5% от общего объема экспорта угля.

Как отмечают источники RTVI, казахское правительство оперативно отреагировало на угрозу, после чего министерство торговли и интеграции Казахстана совместно с МИД и представительством Республики Казахстан при ЕС, направило официальное ходатайство об изменении санкционного режима.

В результате, сообщает министерство торговли и интеграции Казахстана, «европейской стороной внесены поправки, предусматривающие исключение из-под запрета» сделки с российскими портами, используемых для транзита казахского угля.

«Данное исключение будет применяться при соблюдении следующих условий: уголь должен иметь происхождение исключительно из Республики Казахстан, право собственности на груз должно принадлежать нерезидентам стран, на которые распространяются ограничительные меры, а порты могут использоваться только как территория транзита, погрузки или отправки — без закупки или производства товара на ее территории» подчеркивается в сообщении.

«Это очень важное решение для отрасли», — прокомментировал сообщение министерство торговли и ннтеграции Казахстана источник RTVI.

По его словам, если бы не удалось добиться снятия запрета, то «про весь экспорт казахстанского угля можно было бы забыть».

«В настоящий момент и в ближайшем будущем альтернатив российским маршрутам у Казахстана нет. Да, много говорится особенно со стороны Евросоюза о развитии Транскаспийского маршрута в обход России, по Каспию через Азербайджан, Грузию и Турцию, но, на мой взгляд, реально европейцами мало делается. Предложенный маршрут не конкурентоспособен ни по цене, ни по скорости, ни по объемам которые готова принять инфраструктура, а для угля, где доля транспортных в себестоимости продукции очень велика, это крайне актуально», — сказал собеседник RTVI.

Илья Никитин