В МИД Казахстана создана рабочая группа с участием «всех заинтересованных госорганов», которая «изучит финансируемые USAID проекты и программы на соответствие заявленных целей фактическим результатам». Также планируется выявить «возможные схемы прикрытия, несоответствия в использовании средств и конфликты интересов», следует из документа, с которым ознакомился RTVI.

В Казахстане «будет проведено исследование страновых стратегий USAID, а также изучены связи USAID с другими организациями, в том числе правительственными и негосударственными, чтобы оценить потенциальное влияние этих связей на цели USAID», говорится в официальном ответе за подписью вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина на депутатский запрос.

Запрос инициировали пять депутатов, представляющих фракции правящей партии «AMANAT» и «Народной партии Казахстана» (бывшие коммунисты — прим. ред). Они обратились к правительству с требованием «провести аудит и обнародовать все отчеты касательно финансовых средств, выделяемых зарубежными спонсорами: кто их получает, куда тратит, чего они достигли». «Запрос в обществе на это есть, и он значительный», — заявили депутаты.

Из официального ответа на запрос следует, что по информации Государственного департамента США, предоставленной МИД Казахстана, в 2024 году в рамках двусторонних соглашений реализуется 28 долгосрочных программ по различным направлениям с USAID.

Всего в 2023 — 2024 годах USAID выделил на реализуемые в стране программы $26,5 млн (экономика, энергетика, здравоохранение, гражданское общество и медиа-сектор и др.). Отдельные проекты охватывают не только Казахстан, но и страны Центральной Азии.

«По информации Министерства культуры и информации Республики Казахстан в 2024 — 2025 годах программы USAID реализуются следующими отечественными неправительственными организациями (далее — НПО) и международными НПО: Представительство «EURASIA FOUNDATION» в Республике Казахстан, Представительство «Winrock International» в Республике Казахстан, Представительство «Internews Network» в Республике Казахстан, Представительство «American Bar Association» в Республике Казахстан, а также казахстанскими ОФ «Десента», ОО «Кадыр-касиет»», — говорится в документе.

Кроме того, как следует из текста ответа, активно сотрудничают с USAID и непосредственно государственные органы. Так, Комитету госдоходов Казахстана, в который входит налоговая и таможенная служба страны, на безвозмездной основе было передано серверное оборудование в количестве 12 единиц на сумму 385 818 400 тенге (около 57 млн рублей) «с целью модернизации таможенной инфраструктуры Казахстана». Также комитету была оказана «поддержка при проведении рабочих встреч, заседаний, заграничных визитов».

«До настоящего момента проводилась работа по двум проектам совместно и при поддержке USAID. Первое — это проект, известный как Бесшовный транзит, который нацелен на максимальное упрощение процедуры транзита товаров на пространстве Центральной Азии и Кавказа. Второе — это проект по обмену предварительной информацией между странами Центральной Азии», — говорится в ответе на депутатский запрос.

В приложении к тексту официального ответа перечислен перечень проектов, компаний и сумма финансирования, которая превышает официально заявленные $26,5 млн на 2023-2024 годы.

Так, только на Программу USAID по торговле в Центральной Азии (исполнитель DAI Global, LLC) выделено $34,170 млн, а EURASIA FOUNDATION по двум программам «Социальные инновации в Центральной Азии» и «Казахстанская программа QADAM» должен получить почти $13 млн. $15 млн получит опять же DAI Global LLC на программу «Устойчивые сообщества» (RCA), ILGA-Europe, TGEU за $3.5 млн будет заниматься темой «Укрепление прав человека и равенства в Центральной Азии», а Internews Network получит больше $2 млн проект по теме «сбалансированность и достоверность информации в Центральной Азии (CAIIA)».

В официальном ответе правительства особо указано, что рабочая группа при МИДе проведет «необходимый анализ финансовых потоков, чтобы выделить возможные схемы прикрытия, несоответствия в использовании средств и конфликты интересов».

Политический вектор работы группы, которая будет заниматься изучением деятельности USAID, определил 15 марта на заседании Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который заявил:

«Многим странам десятилетиями навязывали так называемые демократические моральные ценности, включая ЛГБТ*, и под этой вывеской международные неправительственные фонды и организации грубо вмешивались в их внутренние дела. На поверку все оказалось проще простого — разворовывались миллиардные бюджеты.Личные капиталы практически всех радетелей «за прогресс и демократию», «права человека», «свободу прессы», «борьбу с коррупцией» никак не совпадают с их заработной платой».

Поэтому, по мнению президента Казахстана, работа, развернутая нынешней американской администрацией во главе с президентом Трампом по выявлению масштабных злоупотреблений и разоблачению политического лицемерия «глубинного государства», восстановлению традиционных моральных ценностей, «заслуживает поддержки».

Илья Никитин

* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено