Российская саблистка Яна Егорян завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси. Она впервые стала чемпионкой мира в личном турнире.

Ее соперницей была представительница Польши Сюзанна Цеслар, она проиграла россиянке со счетом 15:11. В полуфинале Цеслар победила украинку Алину Комащук, а Егоян — китаянку Пань Цимяо.

Яна Егорян — двукратная победительница Олимпийских игр. На мировых первенствах она дважды выигрывала в командном турнире, золото в Тбилиси стало для нее первым в личном состязании.

Чемпионка мира заявила «Матч ТВ», что она «очень рада», и поблагодарила семью, а также тренера за поддержку. По ее словам, она шесть лет ждала этого чемпионата.

«Мне очень хотелось, чтобы нас знали, ценили и помнили, что мы должны быть на соревнованиях. У меня дома сын, муж, они дают мне возможность тренироваться и выступать. И мой тренер Дмитрий [Глотов] каждый день дает мне веру и силу, он делает из меня фехтовальщицу. Это победа для вас! Мы шли, шли и наконец дошли. Мне казалось, мой мир сегодня рухнет. Но тренер сделал все возможное, чтобы я перестроила свой первый бой и продолжила дальше. Россия, это для вас!» — сказала Егорян.

Ранее РИА Новости сообщило, что в Тбилиси неизвестные сожгли флаг России у гостиницы, где проживают российские фехтовальщики, перед этим организовав антироссийский митинг около Олимпийского дворца. «Матч ТВ» писал, что также у отеля были взорваны петарды. Кроме того, около спортивной арены неизвестные развернули баннер «Сегодня фейерверк, а завтра будут грады».

Президент Федерации фехтования России и главный тренер сборной страны Ильгар Мамедов рассказал «Матч ТВ», что утром в воскресенье рядом с отелем, в котором проживают члены сборной России по фехтованию, произошла «ненормальная ситуация»: были взорваны фейерверки, а позже прошли антироссийские митинги у гостиницы и около арены чемпионата мира. Он отметил, что сейчас по этой ситуации работают служба безопасности вместе с полицией.

Также Мамедов заявил, что российских спортсменов охраняет частная компания: «Дополнительно подключили компанию, которая работает с нашей сборной и в отеле, и в дороге, и в зале, обеспечивая безопасность. Это новые реалии, что тут сделаешь, совсем не участвовать в чемпионате мира нельзя».

Мать Яны, Мариня Егорян сообщила «Матч ТВ», что они со своей матерью, бабушкой спортсменки, смотрели выступление в прямом эфире.

«Бабушке стало плохо, пришлось давать лекарства, это у нас обычная практика. Повторение Олимпийских игр. Эти соревнования сравнимы с теми, что были тогда. Мы очень рады, счастливы. У нее не было личного золота чемпионата мира, и наконец‑то спустя 17 лет она завоевала личную золотую медаль», — рассказала женщина.

Марина Егорян отметила, что для российской сборной сейчас непростая ситуация, так как они выступают «без гимна и флага».

«Им наняли частную охрану, потому что, насколько я слышала, пошли провокации возле гостиницы. Что их вообще допустили… Это вообще сложная ситуация. Когда ребенок не выступал почти 5 лет на международных соревнованиях, то эмоций больше, это перехлестывает», — добавила она.

Федерация фехтования Украины назвала допуск россиян на соревнования «плевком в лицо не только украинским спортсменам, но и всей мировой спортивной общественности».

Мировое первенство по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в турнире под нейтральным флагом. Впервые с 2019 года сборная России представлена в полном составе. Тогда на чемпионате мира в Будапеште российская команда выиграла медальный зачет с тремя золотыми, тремя серебряными медалями и одной бронзой.

Это уже третья награда в копилке сборной России: ранее на чемпионате российские фехтовальщицы Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская, Яна Бекмурзова и Милен Бавуге Хабимана стали серебряными призерами командного турнира шпажисток. Также серебро в личном турнире рапиристов выиграл Кирилл Бородачев.