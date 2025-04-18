Дизайнер Кэти Перри (Katie Perry) подала иск о нарушении прав на товарный знак к американской певице Кэти Перри (Katy Perry). Разбирательства длятся уже несколько лет — сейчас делом занимается Верховный суд Австралии, пишет The New York Times (NYT).

По словам дизайнера, она запустила бренд Katie Perry в 2006-м, спустя год начала полноценную работу над ним, а в 2009 году добилась регистрации товарного знака. Девушка подчеркивала, что развитие ее марки одежды произошло до того, как певица добилась успеха в Австралии.

Поводом для обвинения в адрес американской поп-звезды стали продажи мерча во время ее тура в Австралии. При этом представители певицы утверждают, что сразу после выхода дебютной песни Пэрри I Kissed a Girl в 2009 году связались с австралийским дизайнером, чтобы договориться об использовании имени, но получили отказ. По словам представителя одежды, подобных предложений она никогда не получала.

В 2023 году дизайнер выиграла дело. Тогда суд пришел к выводу, что певица не могла использовать свое сценическое имя для продажи мерча. Но в 2024-м апелляционный суд отменил это решение и заявил, что торговый знак Katie Perry изначально не должны были регистрировать.

По утверждению судей, Кэти Пэрри уже «имела репутацию» на момент создания австралийского бренда, что могло привести к путанице во время продажи мерча американской певицы.

Верховный суд Австралии пришел к выводу, что решение апелляционного суда может создать опасный прецедент, и согласился пересмотреть дело. Теперь будет решаться, чем именно была знаменита Кэти Пэрри в 2008 году и имело ли значение, была ли у нее репутация в сфере одежды или она была просто хорошо известна. Этот вердикт определит, как рассматриваются подобные дела и выносятся решения по ним, отмечает NYT.