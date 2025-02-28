Смотреть или нет церемонию вручения «Оскара» — личное дело каждого россиянина, заявил RTVI депутат Госдумы Виталий Милонов. Что касается актера Юры Борисова, который номинируется в категории «Лучшая роль второго плана», то он сам должен решать, приятно ли ему «быть в компании с какими-нибудь фриками», добавил парламентарий.

«Смотреть церемонию “Оскара” или нет — это вопрос личного выбора. На государственном уровне никоим образом мы переживать не должны за этот “Оскар”. [Болеть или нет] за нашего актера — опять же, насколько это наградой теперь является, насколько это приятно быть нашим актерам в компании с какими-нибудь фриками», — сказал Милонов.

Депутат выразил надежду, что в 2025 году «совсем уж откровенных уродов там не будут награждать», но тут же признал, что «бывают всякие нюансы».

«Может быть, еще там остались сторонники среди артистов Демократической партии, которые будут бегать с украинскими тряпками, придут с какими-нибудь украинскими проститутками на эту церемонию, которые будут орать что-то», — сказал он.

Сам он, заявил Милонов, не следит за вручением «Оскаров» не потому, что ему это «идеологически неприятно».

«Просто я вообще не вижу шедевров среди американского кино. Неинтересно. Это стало такой очень политизированной историей. Поэтому надо уделять больше внимания другим режиссерам, другим фильмам, которые действительно вас обогатят духовно», — добавил депутат.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы смотреть церемонию, будет спать «как и всегда, с чистой совестью»: «Смотреть на этот киносерфстреминг я совершенно не хочу».

О мероприятии Американской киноакадемии в 2025 году

97-ая церемония вручения премии «Оскар» пройдет 3 марта с 03:00 до 06:00 мск. Вести ее будет телеведущий и комик Конан О’Брайен.

Лидером по числу номинаций (13-ть) оказался неоновый мюзикл о мексиканском наркобароне «Эмилия Перес». По 10 номинаций получили «Злая: сказка о ведьме Запада» и «Бруталист», у фильма «Конклав» — 8.

Впервые в истории современной России на получение премии претендует российский актер — это Юра Борисов за роль второго плана в фильме «Анора». Сама картина получила 6 номинаций.

В категории «Лучший фильм» за победу сразятся: «Анора», «Бруталист», «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Дюна: Часть вторая», «Эмилия Перес», «Я все еще здесь», «Мальчишки из “Никеля”», «Субстанция», «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Лучший режиссер:

Шон Бэйкер («Анора»)

Брэйди Корбет («Бруталист»)

Джеймс Мэнголд («Боб Дилан: Никому не известный»)

Жак Одиар («Эмилия Перес»)

Корали Фаржа («Субстанция»)

Лучшая мужская роль

Эдриан Броуди («Бруталист»)

Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»)

Колман Доминго («Синг-Синг»)

Рэйф Файнс («Конклав»)

Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»)

Лучшая женская роль