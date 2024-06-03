Районный суд Кишинева отменил запрет на въезд в Молдову российскому певцу Филиппу Киркорову. Телеканал TV8 уточнил, что решение было вынесено 30 мая — артист смог оспорить ограничение, введенное против него в июле 2022 года.

«Аннулируется решение об отказе во въезде в Республику Молдова от 28 июля 2022 года, вынесенное отделом пограничной полиции Международного аэропорта Кишинева в отношении Филиппа Киркорова», — говорится в постановлении суда.

Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева в течение 30 дней со дня его вынесения.

Власти Молдовы не пустили Киркорова в Кишинев 29 июля 2022 года — туда он прилетел ночным рейсом из Стамбула. О том, что въезд в страну ему запрещен, певец узнал во время прохождения пограничного контроля в VIP-зале кишиневского аэропорта.

Пограничная полиция заявила, что музыканту было отказано во въезде, поскольку не были соблюдены условия разрешения на пересечение государственной границы. Другие подробности не приводились.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская утверждала, что на границе артисту объяснили отказ во въезде чрезвычайным положением, в связи с которым туристы не могут въезжать в страну.

Как отмечало молдавское издание Newsmaker, в июле 2022 года Киркоров приехал в Кишинев как свидетель по уголовному делу в отношении депутата молдавского парламента Марины Таубер, которая тогда занимала должность вице-председателя оппозиционной партии «Шор».

Адвокат парламентария Аурелиу Коленко называл Киркорова «одним из ключевых свидетелей» по делу Таубер и говорил, что он прибыл в Молдову по приглашению защитников депутата. Коленко утверждал, что в аэропорту их не пустили к музыканту, не указав в документе о запрете на въезд причину отказа. По его словам, власти боялись, что Киркоров может сделать «правдивые показания» в поддержку депутата.

В то же время временно исполняющий обязанности генерального прокурора Молдовы Дмитрий Робу отмечал, что партия «Шор» не указала в финансовом отчете траты на организацию массовых мероприятий в Кишиневе в июне 2022 года. По версии следствия, Киркорову тогда выплатили гонорар в размере $260 тыс. за выступление на концерте на площади Великого национального собрания, однако мероприятие не дала провести полиция.