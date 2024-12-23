Волонтеры, которые пожаловались на кашель и головные боли после уборки мазута на Кубани, столкнулись с признаками отравления. Об этом RTVI сообщил врач-токсиколог, член-корреспондент РАЕН Михаил Кутушов. Он добавил, что ничего серьезного здоровью пострадавших не угрожает.

«При испарении нефтепродуктов, то есть высокомолекулярного органического соединения и обычного сероводорода, могут выделяться летучие соединения. В случае их большой концентрации происходит отравление легкой степени или средней тяжести. Все потому, что просто кислорода не хватает. Это объясняет и головные боли, и все остальное», — считает эксперт.

Кроме того, продолжил Кутушов, эти соединения вызывают сдвиг рН в кислую сторону, из-за чего происходит закисление крови, и проявляются общетоксические симптомы — головокружения, мигрени и так далее.

«Чтобы этого избежать, их [пострадавших] надо просто убрать из зоны поражения, дать продышаться свежим воздухом, и чтобы бригады менялись. Иначе это будет отравление. До смерти не дойдет, конечно, но будут все эти расстройства, такие как слабость, легкие галлюцинации, головная боль и прочее. Они будут разными в зависимости от количества времени, проведенного в зоне поражения, и интенсивности испарения», — предупредил собеседник RTVI.

Кутушов посоветовал волонтерам и всем неравнодушным в таких случаях надевать не только респираторы, но еще и противогазы, которые в своей работе используют пожарные.

Галлюцинации, тремор и отек Квинке

Убирающие мазут с анапских пляжей волонтеры уже неоднократно жаловались на серьезные проблемы с самочувствием из-за отравления нефтепродуктами, многие вынуждены обращаться к медикам.

Основные симптомы, которые они испытывают, — это головокружение и слабость, но встречаются и куда более опасные случаи: например, активист Анастасия Шубина рассказала проекту «Осторожно, новости» о ситуациях, когда приходилось вызывать скорую.

По ее словам, едкие пары мазута вызывают кашель и приступы, напоминающие астму, а прямой контакт с ним — дерматит и аллергические реакции. Шубина сообщила, что «у некоторых начинается отек Квинке», и требуется госпитализация.

Сама активистка работает в штабе, где чистят оперение попавших в мазут птиц. Все волонтеры там носят респираторы и перчатки, но этой защиты явно недостаточно. «Сильно болела голова, трясло, были галлюцинации. Такое состояние длилось два дня», — поделилась Шубина последствиями воздействия мазута за пару часов мытья пострадавшей птицы.

19 декабря эколог Георгий Каваносян отмечал, что «максимум 5% всех волонтёров на берегах работают в респираторах». Он призывал задать краснодарскому губернатору вопрос о замерах превышения допустимых норм токсичных веществ на загрязненных отходами пляжах. «Может, и работать всем нужно в противогазах и раз в 1,5 часа менять кассеты? Катастрофически не хватает СИЗов на местах», — писал эксперт в своем телеграм-канале.

По словам активиста Макса Анапского, для волонтеров перед работой проводится подробный инструктаж, в том числе по правилам безопасности, и им выдают средства индивидуальной защиты. Он подчеркнул, что необходимо использовать резиновые респираторы.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что очистку черноморских пляжей от мазута необходимо завершить до 1 февраля 2025 года. По его словам, надо успеть закончить эти работы максимум до 1 марта, чтобы не допустить просачивания нефтепродуктов в грунт при повышении температуры. Ранее глава региона говорил, что все пляжи Азово-Черноморского побережья, пострадавшие после крушений танкеров «Волгонефть» с мазутом, будут очищены к началу курортного сезона.