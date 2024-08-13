Актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», объяснил, почему производство спин-оффа «Сноу» отменили. Об этом он рассказал в интервью изданию GQ, в котором также поделился подробностями о своих новых проектах и признался в борьбе с алкоголизмом

Работа над сериалом должна была начаться в 2022 году, спустя три года после завершения «Игры престолов». В производстве «Сноу» участие и сам Кит Харингтон, хотя, как он сам не раз признавался, из всего актёрского состава он больше всех хотел отойти от саги и двигаться вперёд.

«Я подумал, что история о солдате после войны может быть интересна и важна. Я чувствовал, что, возможно, осталось что-то, что можно было бы рассказать в формате мини-сериала», — рассказал Харингтон.

По его словам, команда потратила пару лет на его разработку. «Однако ничего не воодушевило нас достаточно. В конце концов, я отступил и сказал, что если мы будем продолжать развивать спин-офф, то в итоге можем получить что-то некачественное. А это последнее, чего мы все хотим», — отметил актер.

Харингтон рассказал в интервью и о том, над чем работает сейчас. В этом году он присоединился к актёрскому составу 3 сезона сериала от HBO «Индустрия», который представляет собой микс сериала «Эйфория» и фильма «Волк с Уолл-стрит». Кроме того, актер участвует в постановке пьесы Slave Play драматурга Джереми О. Харриса.

Харингтон отметил и свою успешную борьбу с алкоголизмом. «Тот факт, что я горжусь тем, что стал трезвым, сам по себе является признаком того, что я совершенно другой человек. И теперь какую бы работу я ни делал, я горжусь ею, потому что знаю, что вложил в нее всё. Раньше у меня на спине была эта огромная обезьяна, которая тянула меня вниз. Так что да, вся природа гордости собой — это для меня относительно новая перспектива» — сообщил актёр.

Спин-офф «Сноу» не был единственным из сериалов, заявленных как продолжение саги «Игры престолов». На данный момент полностью вышел второй сезон приквела «Дом дракона», всего планируется четыре сезона истории о вражде кланов Таргариенов. В 2025 году ожидается премьера сериала «Рыцарь семи королевств», основанного на новеллах Джорджа Р.Р. Мартина «Повести о Данке и Эгге». Автор фантастической саги о Вестеросе на встрече с фанатами объявил, что сейчас работает над семи проектами по вселенной «Игры престолов».

Софья Куштапина