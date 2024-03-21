Временная администрация Киви-банка разослала клиентам-юрлицам письмо, в котором говорится о том, что “в связи с отзывом лицензии возврат денежных средств в настоящее время невозможен” (есть в распоряжении RTVI). Агентство по страхованию вкладов уточнило, что речь идет только о незастрахованных вкладах юрлиц — их общая сумма составляет примерно 18 млрд рублей. Вернуть эти деньги можно будет не ранее чем через 3-5 месяцев.

20 марта корпоративные клиенты Киви-банка получили письмо с предупреждением о том, что им не вернут деньги до тех пор, пока не начнется ликвидация финансовой организации.

“Денежные средства кредиторам КИВИ Банка (АО) будут выплачиваться в период ликвидации КИВИ Банка (АО) после вынесения арбитражным судом решения о принудительной ликвидации или о банкротстве банка”, — говорится в письме.

В письме также уточняется, что юридические лица являются кредиторами 3-й очереди удовлетворения и для того, чтобы получить выплаты, им необходимо предъявить требование кредитора к банку.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подтвердило RTVI, что информация соответствует действительности, и уточнило, что речь идет о вкладчиках-юрлицах, средства которых не подлежат страхованию. В Киви-банке сообщили RTVI, что ничего не комментируют. По данным АСВ, на счетах юрлиц, не подлежащих страхованию, лежит около 18 млрд рублей.

“Расчеты с кредиторами Киви-банка начнутся в период его ликвидации. Решение о введении ликвидационной процедуры будет принимать арбитражный суд. Такое решение может быть принято через 1-2 месяца”, — сообщили в АСВ.

При этом, по оценке АСВ, у Киви-банка достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами.



Как проходит процедура ликвидации

После начала ликвидации закон дает 60 дней на то, чтобы сформировать реестр кредиторов банка, рассказали в АСВ. Для включения в реестр кредитору нужно подать требование до окончания этого периода.

“Требование, предъявленное к банку после закрытия реестра, подлежит удовлетворению за счет имущества банка, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, предъявившими свои требования до закрытия реестра”, — сказали в АСВ.

Когда реестр сформируют, будет созвано собрание кредиторов, на котором выберут Комитет кредиторов, уточнили в АСВ. Члены Комитета должны будут принять решение о продаже активов банка.

“Средства, полученные от реализации, будут направлены на выплаты кредитором. Таким образом, расчеты с кредиторами начнутся через 2,5-3 месяца после начала процедуры ликвидации в отношении Киви-банка”, — сообщили в АСВ.

Сперва деньги получат кредиторы первой очереди. К ним, в частности, относятся физлица, которые имели в банке счета и вклады, сумма на которых превышала максимальную сумму страхового возмещения (1,4 млн руб.).

“После того как требования кредиторов первой очереди будут погашены полностью, начнутся расчеты с кредиторами второй очереди, а именно с работниками банка, обязательства перед которыми возникли до отзыва лицензии”, — сообщили в АСВ.

После погашения требований второй очереди начнутся выплаты кредиторам третьей очереди.