Мэра Киева Виталий Кличко в интервью ВВС признал, что Украине, возможно, придется отказаться от определенных территорий в рамках мирных договоренностей с Россией — в связи с растущим давлением со стороны американского президента Дональда Трампа.

«Один из сценариев — это… отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным», — поделился киевский градоначальник.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, вынужден будет пойти на «болезненное решение» для прекращения огня. При этом Кличко уточнил, что глава государства не обсуждал с ним детали возможного мирного соглашения. «Это не моя функция, это функция Зеленского», — пояснил он, отвечая на вопрос о своем возможном желании участвовать в обсуждениях по урегулированию конфликта.

Кроме того, Кличко попросили прокомментировать февральскую встречу Зеленского с Трампом в Вашингтоне. Мэр Киева заявил, что подобные переговоры между первыми лицами государств лучше проводить «без видеокамер».

Ранее газета The Washington Post написала о недовольстве Вашингтона нежеланием Зеленского принять предложение об урегулировании конфликта на условиях уступки территорий. До этого издание утверждало, что США собирались предложить европейским союзникам добиться от Украины признания Крыма российским в обмен на предоставление ей гарантий безопасности. 23 апреля Трамп раскритиковал отказ Зеленского признавать Крым российским, заявив, что эта позиция наносит вред переговорному процессу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не ждать разрешения конфликта в сжатых временных рамках, поскольку «это дело неблагодарное».