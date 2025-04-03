Межпарламентский диалог между Россией и США может начаться в ближайшем будущем. Такое мнение председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказал в программе «Что это было» на RTVI.

«До 2014 года межпарламентский диалог и с Соединенными Штатами, и с Европейским Союзом велся очень активно. Мы принимали огромное количество делегаций», — сказал Клишас.

Сейчас межпарламентский диалог ведется со странами Азии и Латинской Америки, отметил сенатор.

«А вот со странами Евросоюза, Соединенными Штатами такого диалога по сути нет, и недавно Валентина Ивановна Матвиенко высказывалась по этому поводу. Мы действительно полагаем, что это следующий шаг. Вполне разумно ожидать, что такой диалог на уровне парламентов — в данном случае Конгресса, Федерального собрания — начнется в каком-то ближайшем будущем», — сказал Клишас.

Он призвал дать дипломатам возможность «выстроить эти линии коммуникации, которые, по сути дела, приходится создавать заново».

Клишас также прокомментировал нынешнее состояние российско-американский отношений. По его словам, между Москвой и Вашингтоном сегодня «все-таки идет диалог», который при прежней администрации США «отсутствовал в принципе».

«Мы понимаем, что он идет непросто, но он есть <…> Сейчас он идет, и это положительный момент. В Совете Федерации, мне кажется, все с этим согласны», — сказал сенатор.

Полностью интервью с Андреем Клишасом смотрите 4 апреля на YouTube-канале «RTVI Новости».