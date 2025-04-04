Среди авторов недавно представленного учебника по семьеведению есть люди, занимающиеся мракобесием, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в программе «Что это было» на RTVI. Он призвал выработать критерии того, кто может писать школьные учебники и пособия.

Клишас сказал, что в истории с учебником по семьеведению его в первую очередь возмутил состав авторов. «Я бы предпочел, чтобы во всяком случае мои дети, когда они обучаются в школе, от людей, которые занимаются подобного рода вещами — родологией, эзотерикой и всем прочим этим мракобесием — держались подальше», — отметил сенатор.

Дети должны быть ограждены от пособий, написанных такими людьми, считает Клишас.

«Я знаю, что люди, которые занимаются эзотерикой, мистицизмом, родологией — называйте, как угодно, все это мракобесие — в школу допущены быть не должны», — подчеркнул он.

Сенатор добавил, что «в Конституции есть понятие традиционных ценностей». «Всякого рода эзотерика и мракобесие типа родологии точно в перечень российских традиционных ценностей не входят», — заявил Клишас.

Для людей, занимающихся такими вещами, вхождение в коллектив авторов учебника станет рекламой, предупредил собеседник RTVI. «Авторов этого учебника, и в том числе этих родологов, будут приглашать в школы, они будут выступать на конференциях соответствующих как авторы учебника для детей в школе. И вот это, на мой взгляд, абсолютно неправильно», — пояснил он.

По мнению Клишаса, скандал вокруг учебника должен привести к тому, что будут выработаны критерии того, кто может готовить школьные учебники и пособия. «Когда ребенок получает учебник, там есть фамилия определенного человека, и этот человек, по идее, становится для ребенка авторитетом определенным. Вот давайте попробуем выработать критерий, кто должен быть авторитетом для детей в школе, а кто нет», — заключил сенатор.

Новый учебник

28 марта в Москве прошла презентация учебного пособия по семьеведению для 5-9 классов. Ее провели депутат Госдумы Нина Останина, соавтор учебника Ксения Мосунова и главный редактор издательства «Просвещение» Надежда Колесникова.

Выход книги обернулся скандалом. Выяснилось, что Мосунова — основательница «Института современной психологии и родологии», на сайте которого говорится: «Обучаем работе с Родом. Помогаем получить доступ к необходимым ресурсам и изменить свою жизнь». Она также утверждает, что создает «собственную науку о предках — ансестологию».

Среди авторов учебника также оказались Марина Тушевская и Елена Реунова, которые называют себя авторами «международной школы осознанности». На их сайте говорится: «В нашей школе, благодаря работе с программами ума, родовыми программами, психологическими блоками и установками, вы входите в состояние творца своей жизни и создаете желаемые вами события».

В пресс-службе Минпросвещения заявили, что называть книгу учебником неправильно. «Когда его возьмут на экспертизу, когда его возьмут настоящие ученые, тогда можно будет о чем-то говорить. А пока коллектив авторов создал нечто. Это правильнее назвать “книжкой”. До учебника ему еще далековато», — сообщили в министерстве.

Полностью интервью с Андреем Клишасом смотрите 4 апреля на YouTube-канале «RTVI Новости».