Член Совета Федерации Андрей Клишас рассказал в программе RTVI «Что это было», что по-прежнему владеет недвижимостью в Швейцарии. По словам сенатора, принадлежащий ему дом в этой стране периодически посещают его друзья.

«А я там лично не появляюсь с момента введения санкций. Сказать, что я прямо испытываю по поводу этого какие-то жуткие страдания — ну, это точно не так», — признался Клишас.

Сенатор заметил, что правительство Швейцарии «ведет себя крайне осторожно». «Потому что, конечно же, понимает, что инвестиционный климат в стране, вопросы защиты собственности, вкладов — это не пустой звук. Хотя под давлением Евросоюза Швейцария пошла на ряд мер. Сначала это преподносилось как меры, направленные на то, чтобы с помощью Швейцарии не обходили санкции», — рассуждает Клишас.

По его словам, собственность в Швейцарии «находится в безопасности». «И даже вот весь этот период санкционный в отношении меня у меня никогда не было сомнения, что эта собственность находится под защитой швейцарского законодательства», — добавил он.

В мае 2022 года сообщалось, что под санкции попала двухэтажная вилла Клишаса в швейцарском кантоне Тичино.

Сегодня практически все российские парламентарии находятся под западными санкциями, отметил сенатор. Клишас заверил, что привык к этому и напомнил, что в 2014 году была ситуация, когда в Совете Федерации ограничительные меры были введены только против него и председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, и это продолжалось достаточно долго.

«Я думаю, что эти санкции по факту перестанут быть актуальными, как только полноценный политический диалог наладится, как только деловые связи восстановятся. Но если эти санкции будут оставаться, я думаю, что ни один из моих коллег — во всяком случае, в Совете Федерации — переживать по этому поводу сильно не будет», — отметил Клишас.

По мнению сенатора, санкции — «это по сути дела политическая оценка вашей работы со стороны наших оппонентов».

«Ведь те парламентарии, которые попали под санкции, не нарушали законы, например, Евросоюза или Соединенных Штатов. Но, тем не менее, в отношении них введены определенного рода ограничения, рестрикции <…> Это можно воспринимать по-разному, но можно воспринимать и как оценку нашего вклада в продвижение российской позиции на международном треке», — рассуждает Клишас.

Полностью интервью с Андреем Клишасом смотрите 4 апреля на YouTube-канале «RTVI Новости».