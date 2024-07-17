Клуб «Пропаганда» и кафе «Люди как люди» в Москве закрываются. Об этом сообщается в их телеграм-каналах.

«Благодарим всех, кто был с нами на этом пути. Ваше участие, поддержка и любовь сделали эти 27 лет незабываемыми. Это было действительно круто, и мы счастливы, что смогли разделить это время с вами. Хотя двери Пропки закрываются, давайте верить, что впереди нас ждет еще много удивительных событий и новых возможностей», — говорится в сообщении «Пропаганды».

По словам промоутера и резидента клуба Сергея Тимошова, конкретной причины для закрытия клуба не было. «Руководство приняло решение. Видимо, пришло время», — приводит его слова «Афиша Daily».

«28 июля — последний рабочий день. Почти 22 года мы вкусно кормили и заряжали позитивом! Целая эпоха пронеслась мимо наших окон. Сэндвичи в фольге, пироги, фруктовые коктейли, свежий кофе и громогласный голос бармена, возвещающий о готовности заказа. Будем с благодарностью вспоминать наших гостей», — говорится в прощальном сообщении кафе «Люди как люди».

Клуб «Пропаганда» открылся в районе Китай-города в Москве в 1997 году. По словам одного из владельцев заведения Кирилла Салдадзе, помещение под него удалось найти в разделе объявлений газеты «Из рук в руки». Через год после открытия клуб стал проводить вечеринки диджея Санчеса. Пик популярности заведения наступил после появления арт-директора Франчески Кэнти и частых выступлений зарубежных и российских знаменитых диджеев.

В 2004 году команда клуба открыла в том же районе кафе «Люди как люди». Идея «сэндвичного бара» возникла из-за отсутствия на тот момент в Москве заведений категории «гурмэ-фастфуд». В 2011 году на станции метро «Красные ворота» открылось второе заведение «Люди как люди».