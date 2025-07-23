Директор северокорейского Института искусственного интеллекта Ким Кван Хёк заявил, что КНДР активно развивает ИИ, а также отправляет в Россию своих исследователей для получения опыта. Опрошенные RTVI востоковеды считают, что для Пхеньяна такое сотрудничество с Москвой не только выгодно, но и может привести к созданию своей версии ChatGPT.

О северокорейском ИИ и военных технологиях

Институт искусственного интеллекта работает при факультете информационных наук одного из самых престижных северокорейских университетов имени Ким Ир Сена. Директор института Ким Кван Хёк рассказал изданию «Чосон Синбо», что они «отправляем студентов по обмену, стажеров и исследователей в [разные] страны, включая Россию».

При этом он отметил, что международному сотрудничеству в этой сфере области мешают санкции, которые были введены против КНДР из-за ее оружейной программы. Информационные технологии, включая те, что связаны с разработкой ИИ, подпадают под эти ограничения, уточнил собеседник издания.

Однако, добавил Ким, хотя «несправедливые» санкции и мешают научно-техническому прогрессу КНДР, все же исследования северокорейских ученых в области ИИ продолжаются.

Также Ким Кван Хёк заявил, что ИИ в республике внедряется все активнее. Он упомянул о разработке программы-переводчика под названием «Рёнма», заявив, что она поддерживает семь языков и доступна на мобильных телефонах с 2021 года.

Говоря о будущем, он заявил, что исследовательский институт теперь стремится разработать генеративную технологию ИИ на основе корейского языка, которая принесет «практическую пользу народу».

Кроме того, Ким намекнул, что искусственный интеллект планируется применять в здравоохранении. По его словам, в КНДР уже завершен проект «интеллектуальной системы медицинского обслуживания» для Пхеньянской городской больницы, которая скоро должна открыться.

Директор Института евразийских стратегических исследований бывший советник-посланник посольства Республики Корея в России Пак Бён-хван заявил NK News, что Россия может сыграть большую помощь КНДР в развитии и поддержке своих технологий, связанных с искусственным интеллектом. По его словам, российская сторона славится своими математиками.

Однако, как считает Пак, Россия не сможет поставлять Северной Корее «высокопроизводительные чипы или графические процессоры», так как она сама «зависит от импорта такого оборудования».

По его мнению, развитие таких технологий может позволить КНДР значительно улучшить свои беспилотники, чтобы «точнее определять и поражать вражеские цели».

NK News отмечает, что в марте северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну был представлен дрон-разведчик, а также БПЛА-камикадзе с ИИ. Глава государства заявлял, что «технология искусственного интеллекта должна быть в приоритете и развиваться в рамках модернизации военной мощи».

Кандидат на пост министра объединения Республики Корея Чон Дон Ён публично заявлял, что он слышал о планах Северной Кореи разработать собственную версию ChatGPT.

По словам Чона, у Северной Кореи три завода по производству полупроводников, их используют в местных мобильных телефонах. По его мнению, Ким Чен Ын отдает приоритет науке и образованию и, вероятно, «делает больший акцент на внутреннем производстве чипов для поддержки своих целей в области развития ИИ».

Однако, как считает NK News, у Северной Кореи вряд ли хватит технических возможностей для разработки аналога ChatGPT.

В феврале издание The Korea Times сообщило, что Пхеньян использует ChatGPT в своих исследованиях в области ИИ в сфере высшего образования. Этим занимаются сотрудники исследовательского института искусственного интеллекта при Университете имени Ким Ир Сена. В учебных материалах, используемых институтом, подробно описывается, как именно работает чат-бот. В самом учреждении сообщили, что хотят адаптировать эту технологию под нужды страны.

«Есть серьезные продвинутые решения»

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов в беседе с RTVI отметил, что для КНДР, которая занимается развитием собственного ИИ, в этой ситуации в первую очередь речь идет о получении доступа «к современному оборудованию, к современным ресурсам, а также современным технологиям».

Он отметил, что вне зависимости от того, затронет ли сотрудничество Москвы и Пхеньяна в этой сфере военную отрасль, «антипхеньянская пропаганда в любом случае будет говорить, что, конечно же, это лишь увеличит количество ужасных северокорейских хакеров, которые украли половину мировой крипты и умудряются взламывать серверы, не подключенные к интернету».

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким заявил RTVI, что в подобного рода взаимодействии Москвы и Пхеньяна нет ничего экстраординарного.

«У нас есть свои интересные вещи в этой области. Будем их обучать так же, как своих студентов готовим. Я не вижу здесь ничего такого необычного. У нас достаточно серьезно продвинутые есть решения. Кстати, они касаются использования современного оружия, а также космических исследований», — добавил эксперт.

На вопрос, есть ли шанс у Пхеньяна создать свой аналог ChatGPT с учетом текущих возможностей республики, Ким ответил, что на сейчас сложно об этом говорить.