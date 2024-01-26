В 2023 году пять российских фильмов, получивших субсидию Фонда кино, стали коммерчески успешными, подсчитал RTVI на основе данных ЕАИС Фонда кино. В 2022 году был всего один такой фильм. Однако эксперты считают, что радоваться за российскую киноиндустрию рано — причина окупаемости не в растущем качестве фильмов, а в отсутствии альтернативы.

Коммерчески успешными считаются те фильмы, которые собрали в прокате как минимум в два раза больше производственного бюджета. В 2023 году таких фильмов, получивших безвозвратные субсидии Фонда кино, было всего пять — «Чебурашка» (бюджет 849,6 млн руб., сборы 6,77 млрд руб.), «По щучьему велению» (бюджет 660 млн руб., сборы 2,48 млрд руб.), «Вызов» (бюджет 905,8 млн руб., сборы 2,13 млрд руб.), «Поехавшая» (бюджет 198,9 млн руб., сборы 524 млн руб.) и «За Палыча! (За ВДВ)» (бюджет 139 млн руб., сборы 296,4 млн руб.).

Всего в 2023 году, по данным ЕАИС Фонда кино, в прокат вышло 18 фильмов, получивших субсидию ФК. Фонд выдал более 3 млрд руб. безвозвратными субсидиями, суммарная касса 18 фильмов составила 15,5 млрд руб., из них 12,2 млрд приходятся на пять коммерчески успешных картин.

Из 30 фильмов, получивших поддержку Минкульта, коммерчески успешным стал один — “Папы против мам”, собравший 117,6 млн руб. в прокате при бюджете в 38 млн (25 млн — безвозвратная субсидия Минкульта).

“Отбить” бюджет, то есть заработать в прокате больше производственного бюджета, смогли только два фильма — “Коты Эрмитажа”, получившие субсидию Фонда кино, и “Страсти по Матфею”, получивший поддержку Минкульта.

Фонд кино поддерживает фильмы для широкой аудитории, которые предполагают высокие кассовые сборы. Министерство культуры выделяет субсидии на производство авторского кино, дебютных, детских и анимационных работ, а также фильмов с патриотическим содержанием.

По словам преподавателя Первой онлайн киношколы Сергея Лаврова, также коммерчески успешными в 2023 году стал фильм «Три богатыря: Пуп земли» и некоторые другие, однако в системе ЕАИС они не отображаются, как получившие государственную субсидию. «Якутские фильмы частично тоже сняты на госденьги, та же «Айта»», — добавил Сергей Лавров.

В 2022 году коммерчески успешным стал только один фильм, получивший субсидию от Фонда кино, — “Молодой человек”, заработавший в прокате 192 млн руб. при бюджете в 64,7 млн, 30 из которых были выделены Фондом кино.

Почему российские фильмы становится коммерчески успешными

Главный редактор InterMedia Евгений Сафронов считает, что увеличение числа коммерчески успешных фильмов, получивших субсидию от государства, часть положительной тенденции в российской киноиндустрии.

“Эта тенденция является проявлением разных факторов, первый из которых — уход Голливуда, без которого конкуренция ниже, зарабатывать проще. Второй фактор — грамотная поддержка государства”, — сказал он.

При этом коммерческая успешность фильма не является основополагающим показателем в культурных индустриях, уверен Сафронов. По его словам, главный показатель — это степень влияния производимых фильмов на общество. “И мы видим, что и по этому показателю положительная тенденция — отечественные фильмы смотрят больше и активнее”, — подчеркнул он. Однако он также признал, что степень влияния кино на общество объективно оценить пока невозможно.

Сергей Лавров настроен менее оптимистично, он считает, что радоваться за отечественную киноиндустрию рано. Увеличение числа коммерчески успешных фильмов среди получающих государственную поддержку он связывает с тем, что на рынке практически не осталось фильмов, снятых без помощи государства:

“Фактически у нас остались только Фонд кино и Минкульт — из тех, кто финансирует российское кино. Частных денег очень мало. При этом никакого увеличения кассы у нас нет, увеличения числа зрителей нет, в Новый год тоже никаких рекордов”.

Лаврова напомнил, что фонд поддержки российского кино Романа Абрамовича “Кинопрайм” закрывает свои релизы, другие предприниматели, поддерживавшие отечественное кино, например, Алишер Усманов и Лев Блаватник также перестали давать деньги на производство новых лент.

Эксперт подчеркнул, что легальный репертуар российских кинотеатров формируется практически только из российских фильмов, а студийного Голливуда, собиравшего наибольшую кассу, официально в стране нет.

“Когда зрителям не из чего выбирать, будут собирать те фильмы, которые финансируют Фонд кино и Минкульт. Потому что зарубежных релизов очень мало, упор делается в основном на российское кино, но зрители его не жалуют. Причина в том числе в том, что раскручивается, рекламируется и маркетинг делается только на большие российские фильмы — «По щучьему велению», «Вызов», «Холоп 2» и «Бременские музыканты»”, — говорит Лавров. Остальные проекты проходят для зрителей незамеченными из-за отсутствия должных рекламных кампаний. При этом, по оценке эксперта, прибыльными оказываются менее 10% всех выходящих в прокат отечественных фильмов.

Евгений Сафронов не видит в этом проблемы. ”Главное, что фильмов много снимается, это радует, но сейчас, по моим прикидкам, мы снимаем вчетверо меньше, чем США, вдесятеро меньше Индии и вшестеро меньше Нигерии. Так что хотя бы в четыре раза больше нужно снимать в России, тогда будет нормально”, — говорит он.