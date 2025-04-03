Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз». Россиянин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 892, сократив отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы) до двух шайб.

Овечкин отличился на 40-й минуте матча.

Гол 39-летнего россиянина не принес «Вашингтону» победу в матче — «Каролина» обыграла гостей со счетом 5:1.

Сам Овечкин отметил, что игра получилась сложной и «очень быстрой».

«Они использовали свои шансы в первом периоде, у нас были шансы во втором. В такой игре ты должен использовать свои шансы, если они появляются. Вратари провели отличный матч. В третьем периоде мы хорошо сражались. Мы понимали, что в будущем мы можем встретиться в плей-офф. <…> Я не хочу сказать, что мы были не готовы к таким скоростям, но мы старались с этим бороться. Мы поняли, что нам нужно делать, только во втором периоде», — сказал он.

Согласно прогнозу НХЛ, Овечкин при сохранении текущей результативности в сезоне побьет рекорд Гретцки в ночь на 14 апреля по московскому времени в домашнем матче против «Коламбус Блю Джекетс». Если в этот день рекорд не падет, у россиянина в нынешнем регулярном чемпионате останется еще два матча: в ночь на 16 апреля «столичные» встретятся в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс», а в ночь на 18 апреля — с «Питтсбург Пингвинз».

Всего до конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести семь матчей. В ночь на 5 апреля мск «столичные» сыграют дома против «Чикаго».

Как рассказал журналистам канадский нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа, все игроки команды надеются, что рекорд Овечкина будет побит уже в следующем матче.

«Я думаю, что все будут рады, если это случится в следующем матче. И мы, и он надеемся, что этот рекорд будет побит. Мы надеемся на это», — сказал он.

В нынешнем сезоне Овечкин в среднем забрасывает 0,66 шайбы за игру — на счету нападающего 39 голов в 59 матчах.

По словам Овечкина, он получает от Гретцки поддержку, которая помогает ему в погоне за рекордом и идет на пользу всему хоккею.

«Это хорошо для хоккея. Мы поговорили, он [Гретцки] сказал мне, что поддерживает меня. Я уверен, что он присоединится к нашей команде и будет следовать за нами на матчах», — сказал капитан «Вашингтона».

Кроме того, Овечкин считает очень важным для себя, что забил все голы в НХЛ, выступая за одну команду. «Это многое значит для меня. Я рад, что смог поиграть с таким количеством игроков», — отметил он.