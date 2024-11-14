В Москве и Московской области, начиная с пятницы, начнется потепление, прогнозируется небольшой снег. Об этом RTVI рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ближайшее время погоду в столичном регионе будет формировать теплый сектор мощного атлантического циклона, чей центр расположен над Баренцевым морем.

«Потом он опустится на север Скандинавии, но мы пока что будем находиться в тепле. Наверное, суббота и воскресенье будут самыми теплыми днями на предстоящей неделе», — сказала Позднякова.

В четверг, 14 ноября, температура воздуха не превысит 2 градусов тепла, добавила синоптик. Она отметила, что в ночь на 15 ноября будет теплая погода и небольшой снег.

«Уже будет настоящий снежок. Мы ожидаем, что завтра к утру у нас сформируется временный снежный покров, местами по региону — до 3 см. Днем небольшой снежок сохранится, но он будет действительно небольшим. То есть снежный покров у нас сформируется на время, надолго он не задержится, потому что в выходные порциями будет поступать все более теплый воздух», — пояснила синоптик.

Максимальная температура воздуха в субботу может достичь +3… 5 градусов, а в воскресенье — +6… 7 градусов, рассказала Позднякова. При этом будет усиливаться ветер, что будет способствовать таянию и испарению выпавшего снега.

«При порывах ветра, достигающих 12−14 м/с, эффективная температура бывает градуса на 2−3 ниже по сравнению с той, что звучит у нас в прогнозе. Поэтому когда вы в воскресенье можете услышать, что максимальная температура где-то будет около +8 градусов, то не нужно одеваться легкомысленно», — предупредила собеседница RTVI.

Она отметила, что из-за плотного ветра и высокой влажности воздуха температура в воскресенье не будет ощущаться такой же теплой, как в субботу.

«В субботу еще местами возможны небольшие осадки, но они будут уже в основном моросящие, это будет уже не снег. В воскресенье и в понедельник без существенных осадков, температура воздуха сохранится положительной и в ночное, и в дневное время», — добавила синоптик.

С 17 по 19 ноября температура будет оставаться выше климатической нормы на 4-5 градусов, уточнила Позднякова.

«Поэтому волна теплой погоды у нас задержится где-то почти на пятидневку. Модели показывают, что значительное понижение температуры прогнозируется где-то после 23−24 ноября — тогда уже можно будет и говорить о том, что выпавший снег может задержаться, и температура среднесуточная будет отрицательной, что уже не будет способствовать таянию того снега, который пройдет в столичном регионе где-то в середине последней декады ноября», — заключила она.