Пятница, 11 октября, станет в Москве последним днем с теплой погодой до +15 градусов, потом будет постепенно холодать, а на следующей неделе может на несколько часов выпасть первый снег — слоем в 1-2 сантиметра. Об этом рассказал RTVI руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Начиная с завтрашнего дня [12 октября] начнется влияние антициклона, который приходит в Предуралье и по его западной периферии, с юго-востока, будет подкачивать более прохладный воздух. Дневная температура в субботу будет порядка 10-12 градусов, а в воскресенье и того ниже — 6-8 градусов выше нуля. Это максимум», — сказал синоптик.

По его словам, в выходные осадков в столице не ожидается, но юго-восточный ветер будет «ощутимым» — с порывами, которые могут достигать 10-12 метров в секунду. «Это не слишком сильно, чтобы принести какой-то вред, но это будет скрадывать еще пару-тройку градусов, то есть делать более прохладную погоду», — пояснил Шувалов.

Изменения погоды в Москве начнутся с вечера понедельника, 14 октября, продолжил метеоролог.

«Возможно, в понедельник, в ночь на вторник и во вторник выпадет первый снег — и, может быть, ляжет на пару-тройку часов слоем 1-2 сантиметра», — сказал собеседник RTVI.

Температура на предстоящей неделе с 14 по 20 октября останется в пределах нормы для этого месяца — днем от 3 до 8 градусов тепла, добавил Шувалов. По его словам, ночи тоже ожидаются без заморозков при сохранении преимущественно облачной погоды.