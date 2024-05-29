Число смертных казней в 2023 году в мире увеличилось на 31% и стало самым большим с 2015-го. Об этом говорится в ежегодном докладе международной правозащитной организации Amnesty International, который есть в распоряжении RTVI. Вместе с тем почти половина зафиксированных случаев приходится на Иран.

«Продемонстрировали хладнокровную приверженность»

Согласно данным Amnesty International, в прошлом году было приведено в исполнение 1153 смертных приговора. Для сравнения: в 2022-м было 883 случая.

При этом казни были зафиксированы всего в 16 странах — это самый низкий показатель (в плане географического охвата) за всю историю наблюдений международной организации. Так, в этот раз в статистику не попали Беларусь, Япония, Мьянма и Южный Судан, где в 2022 году приводились в исполнение такие приговоры.

Также Amnesty International в прошлом году зафиксировала 2428 новых вынесенных смертных приговоров, что на 20% больше, чем в 2022-м (2016 случаев). Вместе с тем по состоянию на конец 2023-го, как минимум 27 687 человек приговорены к смертной казни.

Наибольшее число смертных приговоров, которые привели в исполнение, было в Китае и Иране. Также в пятерку вошли Саудовская Аравия (172 казни, на 12% больше, чем годом ранее), Сомали (увеличилось более чем в шесть раз — с 6 до 38 случаев) и США (24 казни, их число возросло на 33% в сравнении с 2022-м).

«Несколько штатов США продемонстрировали хладнокровную приверженность идее смертной казни и стремление вкладывать средства в лишение жизни людей. В Алабаме также начали применять новый жестокий метод казни — удушение азотом, и в этом году непроверенный метод применили для убийства Кеннета Смита, спустя всего 14 месяцев после первой неудачной попытки казнить его», — рассказала генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Несмотря на то, что Китай оказался на первом месте, у правозащитной организации нет точных данных по этой стране, — поэтому он не попал в статистику подсчетов. Дело в том, что в КНР это гостайна, однако, как утверждают правозащитники, «считается, что там казнят больше всего людей».

«Китай пока не публиковал никаких данных о смертной казни. Однако имеющаяся информация указывает на то, что каждый год тысячи людей казнят и приговаривают к смертной казни», — говорится в докладе.

Также в Amnesty International не смогли узнать о смертных казнях в Северной Корее и Вьетнаме, где, как считается, также активно применяют смертную казнь.

«Казни иранские»

Всплеск казней в 2023-м во многом случился из-за Ирана. Так, 74% всех известных смертных приговоров были приведены в исполнение именно в Исламской республике. Там были казнены как минимум 853 человека, что на 48% больше, чем годом ранее — тогда было зарегистрировано 576 случая.

«Резкий рост числа зафиксированных казней произошел в первую очередь из-за Ирана. Иранские власти продемонстрировали полное пренебрежение к человеческой жизни и увеличили количество казней за преступления, связанные с наркотиками, что лишний раз подчеркивает дискриминационное воздействие смертной казни на наиболее маргинализированные и бедные общины Ирана», — заявила генесек Amnesty International.

Число казней по «наркотической» статье резко выросло и составило 56% от общего числа зафиксированных в 2023 году смертных приговоров.

Местные власти активно приводили в исполнение смертные приговоры по всей стране, чтобы «запугать людей и укрепить свою власть», считают в правозащитной организации. При этом, по данным Amnesty International, казни непропорционально затронули иранское этническое меньшинство — белуджей. На их долю пришлось 20% всех смертных приговоров, хотя белуджи составляют всего около 5% населения Ирана.

Кроме того, в стране были казнены по меньше мере 24 женщины и как минимум пять человек, которые были детьми на момент совершения преступления.

Из всех зафиксированных смертных приговоров в Иране не менее 545 были приведены в исполнение «неправомерно за действия, которые по международному праву не должны приводить к смертной казни», говорится в докладе. К ним в Amnesty Internatioal относят не только преступления, связанные с наркотиками (за их распространение высшая мера предусмотрена и во многих других странах), но также грабеж и шпионаж.