В Латвии растет число заражений кишечной палочкой E. coli, местные СМИ сообщили о 57 инфицированных. Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Владимир Белобородов в беседе с RTVI рассказал, насколько велика угроза распространения бактерии и чем она опасна.

По словам Белобородова, вероятность попадания E. coli в Россию невысока, так как граница между странами закрыта, но и не равна нулю. В любом случае, никаких оснований для паники нет, считает врач.

В целом Белобородов не видит большой угрозы от этой кишечной палочки — ее распространение не является экстраординарным событием и не дает оснований говорить об эпидемии.

«В мире каждый день выделяется огромное количество разной флоры из кишечника, из дыхательных путей и так далее. Все эти штаммы — разные, и поэтому кишечная палочка — это такой обязательный патоген. Это нормальная флора, но может приобретать патогенные свойства при определенных изменениях, и она колонизирует какое-то количество людей, ну и все. Это не эпидемия, это не пандемия. Ну, нашли, да, в Латвии. Ну, хорошо. В следующий раз в Англии найдут или еще где-нибудь, на Мадагаскаре. Это к нам отношения сильного не имеет», — объяснил инфекционист.

Бактерия Escherichia coli (E. coli) в норме присутствует в кишечнике человека и животных. Некоторые ее штаммы могут вызвать тяжелые отравления, привести к почечной недостаточности и даже к смерти. Патогенные штаммы кишечной палочки вырабатывают токсины, повреждающие слизистую оболочку кишечника и кровеносные сосуды.

E. coli распространяется через пищу, например мясо или молоко без обработки, немытые фрукты и овощи. Также можно заразиться в водоеме, загрязненном отходами жизнедеятельности, через рукопожатие или прикосновение к предметам.