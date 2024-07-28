Повстанцы из племени туарегов на севере Мали заявили, что убили и ранили десятки правительственных военных и союзных им бойцов из ЧВК «Вагнер», передают Reuters и Associated Press (AP). Российские телеграм-каналы подтверждают, что колонна «вагнеровцев» попала в засаду туарегов, есть погибшие.

Обновление. Источник телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ»* сообщил «финальные цифры» потерь ЧВК «Вагнер»: по его словам, после того, как колонна «вагнеровцев» попала в засаду в Мали, были убиты 33 бойца, еще 18 — ранены.

С заявлением о гибели бойцов российской ЧВК и малийских военных выступило повстанческое движение «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD). Его представитель Мохамед Эль-Маулуд Рамадан сообщил, что бои на окраине населенного пункта Тинзаватен шли два дня, и повстанцы «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников». Reuters уточняет, что, согласно заявлению повстанцев, бои вблизи алжирской границы велись в четверг и пятницу, 25-26 июля.

«Противник понес огромные потери в живой силе и технике, включая десятки убитых и раненых. <…> [Некоторые] малийские солдаты и наемники из группы Вагнера сдались боевикам-туарегам», — заявил представитель повстанческого движения (цитата по AP).

В CSP-PSD сообщили, что в ходе боевых действий захватили бронетехнику, грузовики и автоцистерны, а также повредили вертолет, который разбился в городе Кидаль на севере Мали.

Малийская армия в пятницу сообщала, что в результате атаки повстанцев убиты двое военнослужащих, еще десять ранены, выведены из строя две бронемашины и два пикапа. Повстанцы в боях потеряли 20 человек, уничтожены несколько их транспортных средств, отмечали в ВС Мали.

Если сообщения о жертвах среди бойцов «Вагнера» подтвердятся, то это будет самый масштабный удар, нанесенный им в Мали повстанцами-туарегами, пишет AP.

Неназванный малийский чиновник в беседе с агентством France-Presse (AFP) подтвердил, что военные Мали потеряли убитыми не менее 17 человек. Экс-сотрудник миссии ООН в городе Кидаль заявил AFP, что убиты или взяты в плен 15 «вагнеровцев».

В то же время член сепаратистского движения туарегов Мосса Аг Инзома заявил, что убитых и взятых в плен военных и бойцов «Вагнера» «десятки и десятки».

Что пишут российские телеграм-каналы

Информацию о гибели в Мали бойцов российской ЧВК подтвердили, в частности, в диверсионно-штурмовой разведывательной группе (ДШРГ) «Русич». Там связали произошедшее с тем, что с командных должностей были убраны «все умеющие воевать, но имеющие свое мнение командиры», а также рассказали, что в числе погибших — администратор околовоенного телеграм-канала Grey Zone.

«Также, к сожалению, в бою погиб наш хороший друг, админ канала GREY ZONE (позывной “Белый”). Погиб достойно — с оружием в руках, как и положено воину», — сообщили в ультраправой ДШРГ, опубликовав фото погибшего.

Как пишет «Осторожно, новости», если верить опубликованному «Русичем» фото, телеграм-канал Grey Zone вел 31-летний москвич Никита Федянин, уроженец Липецкой области. В контактах у других людей владелец этого канала был записан как «Никита Фэбос (Мск)» и «Уважаемый Человек». В соцсети «ВКонтакте» Федянин загружал картинку, где его голова подставлена к фото президента России Владимира Путина на фоне Кремля, отмечает «Осторожно, новости».

Блогер Игорь Димитриев также пишет, что в колонне бойцов «Вагнера», которая попала в засаду туарегов, был «известный российский военкор», автор телеграм-канала Grey Zone. По словам Димитриева, туареги претендуют на северную часть страны, где пытаются создать независимое государство Азавад.

«Война уже идет много лет, туареги, несмотря на свою малочисленность, — серьезные противники. Французы разделили их территории в Сахаре между несколькими колониями — Мали, Нигером, Марокко и Алжиром. Ну и война там не прекращалась. В ней до недавнего времени участвовал и европейский контингент. Его сменили “вагнерá” и добились больших успехов», — говорится в посте.

Журналистка Анастасия Кашеварова сообщила, что в Мали действительно «много убитых и пленных наших ребят, ребят из “Вагнера”».

«Попали в засаду. Видео ставить не буду — не хочу публиковать трупы наших пацанов. Не хочу публиковать, как издеваются эти радикалы над нашими», — написала она в своем телеграм-канале.

По словам Кашеваровой, «у этой фатальности есть имя и фамилия, и известный позывной, и даже звезда Героя России».

Телеграм-канал Directorate 4 опубликовал фото- и видеокадры, на которых видно трупы погибших военных. Среди них есть мужчины европейской внешности — утверждается, что это бойцы ЧВК «Вагнер», пятерых из них боевики взяли в плен, пишет канал. По данным канала «МИГ России», люди, знающие администратора канала Grey Zone, опознали его на видео с убитыми.

Телеграм-канал Baza пишет, что, по предварительным данным, погибли не менее 20 военнослужащих ЧВК «Вагнер» (среди них автор Grey Zone), но некоторые ресурсы утверждают, что погибших около пятидесяти.

По информации Baza, раненых туареги взяли в плен. Сообщалось, что среди пленных оказался командир «вагнеровцев» Антон Елизаров («Лотос»), но его и других бойцов якобы быстро выкупили или обменяли. Подбитый туарегами вертолет Ми-24, как утверждает Baza, «пытался прикрыть российских бойцов». О судьбе экипажа информации нет, пишет Directorate 4.

Канал ДШРГ «Русич» публикует обращение командира 13-го штурмового отряда, который просит Минобороны и правительство России о помощи. «Я могу собрать всех людей, которые будут готовы безвозмездно без каких-либо страховых выплат полететь туда, я найму чартер и вместе с этими людьми полечу в Мали для того, чтобы выручить наших ребят», — заявил он.

ЧВК «Вагнер» находится в Мали как минимум с 2021 года и действует на стороне правительственных сил, напоминает Baza. Ранее сообщалось, что к середине 2024 года Россия намерена развернуть в пяти странах Африки, включая Мали, специальный корпус ― новые вооруженные силы, призванные заменить бойцов ЧВК «Вагнер». Его планируется укомплектовать 20 тысячами новобранцев и «вагнеровцев», утверждал источник Bloomberg, близкий к Минобороны России.

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