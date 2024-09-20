Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера назначил своим советником по безопасности командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Подольского (позывной Салем). Эту информацию опубликовал в своем телеграм-канале журналист Аббас Джума и подтвердили два источника RTVI в группе «Вагнер».

«Так точно, Салема официально оформили. По факту он эти обязанности выполнял давно, более подробную информацию, если сочтут нужным, опубликуют в официальных каналах группы», — рассказал RTVI участник группы «Вагнер».

Дмитрию Подольскому — уроженец города Ейск Краснодарского края, ему 46 лет. Служил в 14-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ. Участник войны в Чечне, имеет за нее орден Мужества. Участник военных действий в Сирии.

С 2017 года Подольский жил в Уссурийске, работал старшим тренером Федерации кикбоксинга Приморского края. После начала военной операции на Украине вступил в ЧВК «Вагнер», где был командиром 5-го штурмового отряда.

В составе «Вагнера» Подольский участвовал в штурмах Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Бахмута (Артемовск). Был награжден четырьмя орденами Мужества и двумя медалями «За отвагу». В Бахмуте в бою против танков потерял обе ноги и правую руку. Прошел через сложнейшие операции по протезированию.

Закрытым указом президента России Подольскому присвоено звание Героя России и вручена медаль «Золотая Звезда».