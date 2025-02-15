Спортивный комментатор Роман Скворцов, госпитализированный в результате избиения в Новосибирске, опубликовал в телеграм-канале первый пост после инцидента. Он поблагодарил подписчиков за поддержку и сообщил, что пробудет в больнице еще неделю.

«Не прочитал еще даже половины, скажу одно: тронут, извините, что подвел. Всё будет хорошо, недельку еще надо долежать, а там через месяц и в хоккейку двигаться разрешат», — говорится в сообщении Скворцова.

Комментатор прилетел в Новосибирск на матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В ночь на 9 февраля он попал в реанимацию с травмой головы в бессознательном состоянии. У него диагностировали ушиб головного мозга и гематому.

Согласно записям камер видеонаблюдения, у Скворцова возник конфликт Скворцова с двумя мужчинами на улице возле бара Jonathan в центре города. Один из них ударил комментатора, и тот упал. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК).

14 февраля подозреваемого в избиении Скворцова задержали. По данным ТАСС, позже его отпустили под подписку о невыезде. Источник агентства в правоохранительных органах предположил, что дело завершится примирением сторон, поскольку комментатор не выдвигает обвинений.