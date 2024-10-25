Режиссер Андрей Кончаловский сообщил RTVI, что ему неизвестно о долгах «Кинокомпании Андрея Кончаловского». Так он прокомментировал публикацию телеграм-канала «Звездач» о том, что общая сумма убытков его компании составила свыше 50 млн рублей.

«Я не знаю, я не занимаюсь деньгами», — сказал Кончаловский.

В середине апреля телеграм-канал Mash писал, что убытки кинокомпании оцениваются в 21,3 млн рублей, а потери ООО «Продюсерский центр Андрея Кончаловского» составили 1,1 млн рублей. Отмечалось, что доли в каждой из организаций были разделены между Кончаловским, его супругой, актрисой Юлией Высоцкой, а также директором проекта «Едим дома» Евгением Степановым.

Mash также писал, что в начале 2022 года Кончаловский принял решение передать неизвестной ООО часть принадлежавших ему ценных бумаг кинокомпании, а через четыре месяца эти документы оказались у его супруги. Таким образом Высоцкая должна была стать держателем контрольного пакета акций кинокомпании, утверждал телеграм-канал. Также он писал, что актрисе принадлежит 45% акций продюсерского центра, которые до в января 2022 года были у Кончаловского.

В марте телеграм-канал Shot сообщал, что основанная в 2021 году компания Высоцкой ООО «СиДжей», специализирующаяся на «умной доставке» кулинарных продуктов, принесла за три года убытки на 8,4 млн рублей. Отмечалось, что с момента открытия в 2021 году компания ежегодно закрывала год «в минусе»: в 2021 году потери составили 50 тыс. рублей, в 2022 году — 3,76 млн, в 2023-м — 4,6 млн.

При этом в январе 2024 года пресс-служба Высоцкой опровергла в комментарии для издания Voice публикации в СМИ о закрытии ее «Кулинарной студии».

«Одна компания ООО “Кулинарная студия” проходит процедуру ликвидации, так как семь лет назад мы закрыли студию в ТЦ Мега-Химки из-за маленького потока посетителей в этой локации», — уточнили в пресс-службе Высоцкой.

Представители актрисы также сообщили о планах руководства компании открыть еще более 20 проектов по территории всей страны за три года.